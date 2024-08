“Números até agora são todos positivos”, diz Lula sobre economia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou otimismo em relação aos índices da economia brasileira nesta quinta-feira, 8, em reunião ministerial. O encontro tratou da situação econômica, política e social do país e reuniu auxiliares, entre ministros, líderes do governo no Congresso e presidentes de bancos públicos e estatais.

O presidente citou dados econômicos positivos, como o crescimento da massa salarial e dos empregos. “Eu acredito que nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional que o dólar vem causando no mundo inteiro”, afirma.

Lula também disse que o desemprego está caindo e que a inflação está equilibrada. “Esse é um dado muito importante, porque toda vez que alguém fala de inflação eu fico muito preocupado”, disse. O presidente ainda lembrou que já conviveu com uma inflação de 80% ao mês. “Eu sei que a inflação [alta] é devastadora na vida do trabalhador”.

Em decorrência dos dados positivos, o presidente disse que a sociedade brasileira deve manter postura otimista em relação ao trabalho de sua equipe de governo. “Eu não acredito que em algum momento, na história do país, mesmo nos meus outros governos e no governo do PT, a gente tivesse razão de estar tão otimista como a gente está agora”, disse.