Número de trabalhadores ligados a sindicatos é o menor em seis anos

O número de trabalhadores no Brasil que estão associados a algum sindicato caiu para 14,4% e atingiu a menor taxa em seis anos. Os dados, divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são de 2017.

De acordo com o levantamento, a maioria dos trabalhadores sindicalizados são do setor público (27,3%). Em seguida, aparecem os empregados do setor privado com carteira assinada (19,2%).

A reforma trabalhista, que estabeleceu como opcional a contribuição sindical, não influenciou os dados do IBGE – a lei entrou em vigor apenas em novembro de 2017, quando a maior parte do levantamento do órgão já estava concluída.