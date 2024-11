Número de passageiros afetados por cancelamentos de voos cresce e já supera todo 2023

Um novo levantamento da AirHelp, empresa de tecnologia em viagens aéreas, reuniu dados sobre o volume de passageiros que são afetados por cancelamentos de voos. Segundo o estudo, o número de viajantes que passaram por essa situação cresceu até outubro deste ano e já superou todo 2023. Os cancelamentos nesse período afetaram 3,8 milhões de pessoas, enquanto em todo o ano passado o volume de atingidos foi de 3,1 milhões de indivíduos — uma alta de 22,6%. Em proporção, 1 em cada 21 clientes de companhias aéreas teve seu voo cancelado nos dez primeiros meses do ano. O total em 2023 foi de 1 em cada 32.

De acordo com dados da empresa, as companhias aéreas brasileiras transportaram 80 milhões de passageiros neste ano, inferior à marca registrada no mesmo período de 2023, que foi de 98 milhões. Além disso, a maioria foi atingida por atrasos superiores a 2 horas ou por cancelamentos. Em 2024, foram 4,488 milhões os afetados por esse tipo de ocorrência — 1 em cada 18 —, em comparação aos 3,969 milhões — 1 em cada 25 — no ano passado. Quando não provocadas por questões meteorológicas ou de força maior, essas situações podem originar pedidos de indenização às companhias aéreas.