Nude Code estreia no mercado de beleza com marca inspirada em memórias e sensações

A house of brands Nude Code surgiu de uma conversa entre Ana Carolina Martins, CEO da marca, e seu ex-chefe na L’Oréal, Mark Zammit, com o objetivo de criar uma empresa de cosméticos capaz de funcionar como uma incubadora de novas marcas. Foi assim que a dupla deu o pontapé inicial no negócio e lançou a So Delícia, empresa focada em body splashes.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de cosméticos, Ana Carolina tinha certeza de que queria desenvolver fragrâncias únicas, capazes de remeter a momentos prazerosos do cotidiano. Por isso, ao conversar com o perfumista responsável pela criação dos aromas, descreveu detalhadamente as sensações que desejava transmitir para que elas fossem traduzidas em cheiros. O resultado foi uma coleção de quatro body splashes inspirados em experiências afetivas e sensoriais.

Entre eles estão o Doce Banho, que remete à sensação de sair do chuveiro com a pele limpa e perfumada; o Só na Pele, inspirado na proximidade e no calor do contato físico; o Dengo, que traduz o conforto de um abraço acolhedor; e o Beijo de Língua, fragrância de perfil mais sensual que rapidamente se tornou um dos destaques da marca nas redes sociais. Em vez de partir de notas olfativas tradicionais, a criação dos produtos teve como ponto de partida emoções, memórias e momentos capazes de despertar uma conexão imediata com o consumidor.

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O diferencial dos produtos é que eles podem ser utilizados tanto na pele quanto nos cabelos. Além da função de perfumação, as fórmulas contam com ácido hialurônico, um dos ativos mais conhecidos do universo do skincare, e com uma tecnologia bloqueadora de odores para os fios. “O Brasil é um dos países mais sensoriais do mundo. A gente tem uma relação muito forte com o cheiro, o toque e as sensações. Somos o país que mais toma banho no mundo. Por isso pensamos em unir atributos relacionados ao skincare e ao haircare em um body splash”, explica Ana.

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A marca foi pensada para mulheres brasileiras que gostam de se sentir cheirosas, mas vivem em um país tropical, onde as altas temperaturas predominam durante boa parte do ano. “A So Delícia é uma marca centrada no mercado brasileiro, estudada e criada para as brasileiras”, afirma a CEO da Nude Code.

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O lançamento da So Delícia representa apenas o primeiro passo da estratégia da Nude Code. Estruturada como uma house of brands, a empresa pretende ampliar seu portfólio com novas marcas e categorias nos próximos anos, apostando em produtos que combinem inovação, desejo e conexão emocional com o consumidor brasileiro.