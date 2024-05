Núcleo de inflação do consumo nos EUA sobe 0,2%, dentro do esperado 

Medida de inflação preferida do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, o PCE subiu 0,3% em abril, na base anual, informou nesta sexta-feira, 31, o departamento de comércio do país. O núcleo do PCE avançou 0,2%. Ambos os dados vieram dentro do esperado por analistas.

Em 12 meses o PCE segue acumulando alta de 2,7%, enquanto o núcleo continua em 2,8%. Gastos do consumidor aumentaram 0,2% em abril, abaixo do previsto, e os rendimentos avançaram 0,3%.

Os mercados não registraram reação significativa aos números, com os índices futuros nos EUA seguindo em leve alta na manhã desta sexta-feira.

O analista da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, observa que a variação mensal do núcleo atribui uma assimetria interpretativa marginalmente “dovish” – ou seja de um banco central menos rigoroso com a taxa básica de juros.

Continua após a publicidade

“No final das contas, a divulgação do PCE de hoje incrementa a probabilidade de assistirmos a mais cortes de juros este ano do que o antecipado pelos ativos”, disse.

A taxa básica de juros nos EUA está na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, patamar que foi mantido na última reunião do Fed, no início de maio.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na quinta-feira, 30, que, embora esteja confiante de que a inflação continuará a diminuir, os preços ainda estão muito elevados.