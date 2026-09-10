Nubank vai usar stablecoins para criar conta global em mais de 35 países

O Nubank vai apostar em stablecoins para ampliar sua atuação fora da América Latina. A fintech anunciou nesta quinta-feira, 10, a Nu Global, uma conta digital multimoeda que usará USDC e EURC — ativos digitais atrelados ao dólar e ao euro — para permitir transferências internacionais para mais de 35 países.

A nova plataforma terá rendimento diário sobre os valores mantidos na conta e transferências internacionais sem tarifa. A estratégia coloca as stablecoins no centro de uma operação financeira voltada ao público tradicional, e não apenas aos investidores em criptomoedas.

O anúncio foi feito durante o lançamento da operação do Nubank nos Estados Unidos, em Miami. Por lá, a fintech começará oferecendo conta remunerada e cartão de crédito por meio de uma parceria com o Lead Bank, enquanto conclui o processo para operar com licença bancária própria.

O uso de stablecoins não é novidade para o Nubank. No Brasil, a instituição já permite a compra e a manutenção de USDC pelo Nubank Cripto e oferece rendimento diário aos clientes que mantêm saldo no ativo. A diferença agora é que as moedas digitais passam a fazer parte da infraestrutura de um produto desenhado desde o início para movimentações internacionais.

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A Nu Global também amplia a ofensiva da fintech no mercado de contas internacionais. Hoje, o Nubank já oferece aos clientes Ultravioleta uma conta global, desenvolvida em parceria com a Wise, com conversão para mais de 40 moedas e spread zero. O novo produto anunciado nesta quinta-feira tem ambição mais ampla e integra a estratégia da companhia de transformar sua plataforma regional em uma operação global.