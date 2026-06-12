Veja o que diz o Nubank após enviar e-mail sobre liquidação extrajudicial

O Nubank enviou um e-mail por canais oficiais aos seus clientes afirmando, de forma equivocada, que a instituição havia entrado em liquidação extrajudicial nesta sexta-feira, 12. Em nota, o Nubank confirmou o envio do comunicado, mas informou que se tratou de um erro operacional.

Segundo publicações no X, antigo Twitter, clientes compartilharam capturas de tela de e-mails e notificações no aplicativo informando que o banco teria sido liquidado pelo Banco Central e que clientes pessoas físicas com até 250 mil reais aplicados deveriam procurar o Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

“Sua custódia aqui no Nubank será ajustada quando você receber a cobertura do FGC”, dizia a mensagem enviada aos usuários. Procurado por VEJA, o Nubank confirmou a autoria do comunicado e afirmou que o envio ocorreu por engano.

“O envio da mensagem foi um erro operacional pontual, já identificado e solucionado. A instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto para sua operação, que segue com segurança e estabilidade”, informou o banco.

Continua após a publicidade

A empresa também pediu desculpas aos clientes. “Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso em manter a qualidade dos serviços prestados e a transparência na relação com todos”, concluiu o Nubank