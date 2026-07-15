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Nubank nomeia Livia Chanes como CEO para a América Latina

Na América Latina, cerca de 37 milhões de pessoas entraram no sistema financeiro formal por meio do Nubank

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 13h40
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A executiva quer garantir que México e Colômbia se beneficiem de tudo o que foi construído no Brasil. (Divulgação: Nubank/VEJA)
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Nubank nomeia Livia Chanes como CEO para a América Latina Priorizar nos meus resultados Google

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 15, que Livia Chanes ampliará sua atuação ao assumir o cargo de CEO para a América Latina, mantendo também sua posição como CEO do Nubank Brasil. Os Country Managers Armando Herrera, no México, e Marcela Torres, na Colômbia, passarão a reportar-se diretamente a ela, preservando a autonomia operacional em seus respectivos mercados.

O anúncio ocorre no momento em que a companhia ultrapassa 135 milhões de clientes globalmente e recebe autorização para operar como banco no México, onde se consolidará como o maior banco digital do país.

Na Colômbia, 5 milhões de pessoas já escolheram o Nu, que hoje está presente em 100% dos departamentos. No Brasil, o Nubank foi responsável por revolucionar o mercado e lidera como principal instituição financeira dos brasileiros em todas as regiões do país.

Na América Latina, cerca de 37 milhões de pessoas entraram no sistema financeiro formal por meio da plataforma: 31,5 milhões no Brasil, 4,7 milhões no México e quase 1 milhão na Colômbia.

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Para Livia Chanes, CEO do Nubank Brasil e para a para América Latina, o compromisso é garantir que México e Colômbia se beneficiem de tudo o que foi construído no Brasil.

“Somos a maior instituição financeira privada em número de clientes no Brasil, mas sabemos que ainda temos imensas oportunidades de crescer em nossos diferentes segmentos”, diz Chanes.

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Para David Vélez, fundador e CEO Global do Nubank, unificar a região sob a liderança da Livia é um passo natural. As mesmas barreiras que limitaram a inclusão financeira no Brasil ainda persistem em toda a América Latina.

“Agora temos as ferramentas, a equipe e o histórico necessários para superá-las com mais rapidez”, conclui Vélez.

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