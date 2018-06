Nubank libera conta digital mesmo para quem não tem cartão

O Nubank, famoso por lançar um cartão de crédito sem cobrança de tarifas, começa a abrir hoje contas digitais para qualquer interessado. A NuConta começou a ser oferecida em outubro do ano passado apenas para clientes que já tinham o cartão do banco digital. Desde então, 1,5 milhão de contas foram abertas.

Com a NuConta é possível fazer transferências, pagar a fatura do cartão Nubank e contas de água, luz e telefone. Um dos diferenciais em relação às contas dos bancos tradicionais é que na NuConta não há cobrança de tarifas, como de manutenção ou de transferências. O dinheiro depositado rende até 100% do CDI com liquidez diária. Como alternativa para quem faz transferência de outras contas para a NuConta, o Nubank permitiu o depósito por boleto, sem cobrança de tarifas.

Por outro lado, não existem agências físicas para atender pessoalmente o cliente nem terminais de saque. Cristina Junqueira, co-fundadora e vice-presidente de branding e desenvolvimento de negócios do Nubank, diz que o custo de utilização desses terminais é muito alto, o que contraria a estratégia de oferecer contas sem taxas.

Mesmo sem agências físicas, Cristina afirma que um dos diferenciais do Nubank é justamente o atendimento ao cliente – conta com um time de 600 pessoas só nesse setor.

Pelos cálculos do Nubank, seus 1,5 milhão de clientes já economizaram 300 milhões de reais em taxas de manutenção e transferências. Desde outubro, clientes da NuConta já transacionaram 4 bilhões de reais.

“Esse crescimento expressivo da NuConta mostra que, mais uma vez, estamos conseguindo resolver dores reais dos clientes, que sofriam pagando taxas desnecessárias e recebendo muito menos do que seu dinheiro poderia render”, David Vélez, fundador e CEO do Nubank.

Para abrir uma NuConta é preciso de se inscrever no site www.nubank.com.br/nuconta. Os convites já começaram a ser liberados gradualmente, tanto para quem é cliente Nubank quanto para os interessados que se inscreveram na lista de espera.

“Sabemos que ainda há muito o que queremos fazer, mas nosso time segue trabalhando e coletando feedbacks para garantir que estamos desenvolvendo funcionalidades que serão de fato essenciais para os nossos clientes”, assegura Vélez.