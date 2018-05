Nubank lança primeira campanha publicitária

O Nubank, popular pela oferta de cartão de crédito sem anuidade, está lançando sua primeira campanha publicitária. Para mostrar “que o novo sempre vem”, a fintech recorreu ao vídeo “Como Nossos Pais”, gravado por Elis Regina em 1976 para o “Fantástico”, da TV Globo. O vídeo foi repaginado e foi relançado oficialmente ontem.

“Nosso objetivo é questionar se as pessoas querem mesmo continuar vivendo como nossos pais, como há 20 ou 30 anos atrás”, afirma em nota Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. “Nós sabemos que muita gente não quer. Não à toa, 16 milhões de pessoas já pediram o nosso cartão e certamente outras dezenas de milhões se juntarão a nós com a abertura da NuConta. O novo sempre vem, e por isso essa mensagem ainda é tão relevante”, completa.

Fundado em 2013, o Nubank iniciou suas operações em setembro de 2014 com o cartão de crédito e hoje já acumula mais de 4 milhões de clientes. Em 2017, a empresa deu início aos testes da sua conta digital, que deve ser lançada nos próximos meses.

O vídeo está disponível no canal do Nubank no YouTube. A campanha também contou com painéis espalhados em pontos de grande circulação de pessoas em São Paulo, como Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Paulista.