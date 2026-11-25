O Nubank anunciou, em coletiva nesta quarta-feira, 25, que realizará um festival de música próprio, em parceria com a empresa de marketing pró-social RockCorps. Para garantir um ingresso para o intitulado Nu RockCorps, os clientes do banco terão de dedicar quatro horas a um projeto comunitário.

O festival está marcado para 17 de abril de 2027, no Nubank Parque, em São Paulo, e terá quatro atrações. Duas delas foram anunciadas nesta quarta: a banda americana Black Eyed Peas e o cantor brasileiro João Gomes.

O acesso será exclusivo para clientes do banco, que deverão acessar o site da iniciativa, conectar a conta para comprovar o vínculo com a instituição e escolher uma atividade social entre as opções disponíveis. As ações incluem paisagismo, jardinagem e restauração de locais públicos, entre outras voltadas à melhoria de espaços comunitários. Adolescentes de 16 e 17 anos precisarão de autorização dos responsáveis legais para participar.

Ao todo, serão oferecidos cerca de 300 projetos, realizados com até 200 organizações não governamentais (ONGs) em sete cidades: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Belém. A expectativa é mobilizar 40 mil voluntários e somar 160 mil horas de trabalho comunitário. As inscrições foram abertas nesta tarde, e novas oportunidades serão disponibilizadas semanalmente.

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Depois de cumprir as quatro horas de atividade, o participante receberá o ingresso por e-mail cerca de três semanas antes do evento. Quem quiser acompanhar os shows ao lado de amigos ou familiares deverá se inscrever na mesma ação, uma vez que os voluntários de um mesmo projeto ficarão juntos no estádio. Não haverá áreas VIP ou setores especiais.

Segundo a RockCorps, mais de 200 mil voluntários já foram mobilizados em projetos pelo mundo por meio da iniciativa, com a participação de artistas como Lady Gaga, Maroon 5 e Snoop Dogg.