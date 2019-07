Nubank lança conta digital para pessoas jurídicas

O Nubank vai entrar no mercado corporativo, expandindo o portfólio de serviços. A fintech anunciou nesta terça-feira, 16, que começa a testar uma versão de sua conta digital, desta vez focada em pessoa jurídica e nos pequenos negócios.

O teste começará com um universo de até 10 mil clientes. As empresas selecionadas terão de, obrigatoriamente, ter um único dono, que seja cliente do Nubank na pessoa física. Para ter a conta jurídica, é preciso que os clientes neste perfil se cadastrem no site do Nubank para pedir um convite.

A versão inicial da conta terá algumas funções similares às oferecidas hoje pela NuConta – como transferências gratuitas para outros bancos e entre contas do Nubank, pagamento de boletos e tributos, depósito via boleto e a função “cobrar dinheiro“, onde o correntista pode facilitar a transferência de clientes de outros bancos para sua conta por meio de QR Code.

A empresa tem hoje, em sua conta pessoa física, cerca de 7 milhões de clientes. Não há cobrança de taxas, apenas para saque. O modelo é semelhante ao produto inicial da empresa, o cartão de crédito, que não tem taxa de operação. A startup afirma ter cliente em todos os 5.570 municípios do país.

Expansão

A empresa fundada em 2013 é um dos oito unicórnios brasileiros (empresas de tecnologia com valor de mercado superior a 1 bilhão de reais) e, neste ano, anunciou a expansão internacional com início da operação no México e na Argentina. Nos dois novos destinos, a filial foi aberta sob marca “Nu”. O Nubank conta também com um escritório em Berlim, na Alemanha, focado em infraestrutura e engenharia de dados. A empresa ainda não há planos para expandir os serviços para território europeu.

(Com Estadão Conteúdo)