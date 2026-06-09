Nubank inaugura espaço de arte imersiva na Avenida Paulista

O Nubank vai lançar o Nubank Arte Lab, um novo espaço permanente dedicado a experiências imersivas, arte e tecnologia no primeiro piso do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo. A iniciativa foi anunciada em nota enviada à imprensa nesta terça-feira, 9.

Com inauguração prevista para agosto, o projeto nasce com o objetivo de ampliar o acesso do público brasileiro a experiências culturais de grande escala em um dos endereços mais emblemáticos da capital paulista.

Desenvolvido em parceria com a Aventura, maior operadora de equipamentos culturais do país, o Nubank Arte Lab contará com 2.700 metros quadrados, área gastronômica, loja de presentes e programação permanente ao longo do ano.

A arquitetura será assinada pela Jacobsen Arquitetura, escritório reconhecido por projetos como o Museu de Arte do Rio. O espaço será dividido em três ambientes modulares. A Sala Multiuso funcionará como um núcleo versátil, apto a receber instalações artísticas, exposições, eventos, workshops e outras ativações.

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Já as duas Salas Imersivas ampliarão a experiência sensorial por meio de projeções digitais e narrativas audiovisuais. Uma delas contará com uma parede de LED de 10 metros de comprimento e teto espelhado.

A exposição imersiva “O Mundo de Tarsila”, a maior já dedicada à obra de Tarsila do Amaral, marcará a inauguração do espaço. A mostra inédita abrirá as comemorações dos 140 anos da artista e ocupará mais de dez ambientes com projeções em 360 graus, instalações interativas, trilha sonora original, experiências sensoriais e releituras digitais de obras icônicas, como “Abaporu”, “Antropofagia” e “Operários”.

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Clientes do Nubank terão acesso a benefícios exclusivos, incluindo 35% de desconto na compra de ingressos, além de descontos na loja das exposições e no espaço gastronômico para usuários da categoria Ultravioleta.

Juliana Roschel, vice-presidente de Marketing do Nubank, destacou que a empresa anunciou, nos últimos meses, duas iniciativas relevantes na cidade: a reabertura do Nu Cine Copan, localizado no Edifício Copan, e a aquisição dos naming rights do Nubank Parque, arena multiuso voltada a shows, eventos esportivos e grandes espetáculos.

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“Nosso investimento no Nubank Arte Lab faz parte da estratégia do Nu de ampliar sua presença nos segmentos de cultura e entretenimento, com ativações físicas que vão além do universo financeiro”, afirma Roschel.