Nubank ganha dos bancões entre os nerds brasileiros

O Nubank é o banco que mais representa o público nerd e geek no Brasil. Segundo a nova edição da pesquisa de comportamento Geek Power, obtida em primeira mão por VEJA, o banco digital aparece como a instituição financeira mais usada por esse tipo público – a grande maioria com até 34 anos de idade, pertencentes às classes B e C. Em segundo lugar aparece o Itaú, que é seguido pelo Santander.

Na gangorra com as instituições tradicionais pelo posto de banco mais valioso da América Latina, o Nubank sabe trabalhar bem o aspecto pop de sua marca. Após surgir em uma garagem, o banco se popularizou pelo cartão de crédito roxo e o atendimento descolado com os clientes. No ano passado, quando abriu capital nos Estados Unidos, a empresa transformou o dia em um evento virtual com direito a dias de festa e show de Anitta, membro do conselho da empresa.

O levantamento mostra, ainda, que 63% do público nerd ou geek do país gasta mais de 100 reais por mês com entretenimento e que 43% dos entrevistados investem alguma quantia devido à incerteza política. Para eles, as fintechs trazem novas experiências e geram segurança.

A pesquisa feita pela Omelete Company ouviu 6.332 pessoas e foi realizada no fim de 2021. O perfil dos respondentes mostrou, em sua maioria, ser solteiro, sem filhos, com até dois salários-mínimos e ensino médio completo. Cerca de 78% dos entrevistados têm até 34 anos, 86% afirmam saber falar inglês e 58% pertencem às classes B e C.