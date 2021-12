Nubank estreia IPO e se torna banco mais valioso da América Latina

O banco digital Nubank realizou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) nesta quinta-feira, 9, com as ações precificadas a 9 dólares por ação, ponto máximo da faixa indicativa que começava em 8 dólares, atraindo 815 mil investidores pessoas físicas. Ainda antes de estrear, o Nubank já era avaliado como o banco mais valioso da América Latina.

A fintech fundada em 2013 pelo colombiano David Vélez, pela brasileira Cristina Junqueira e pelo americano Edward Wible, está avaliada em 41,5 bilhões de dólares. Na conversão para o real, o valor é de aproximadamente 230 bilhões de reais, ultrapassando o Itaú Unibanco, cujo valor é de 37,7 bilhões de dólares, e demais bancos tradicionais e digitais, como Bradesco, Santander, Banco do Brasil, e outros. Na comparação com todo os bancos de capital aberto da América Latina, Estados Unidos, e dos bancos com ações negociadas em Nova York, o Nubank passa a figurar na 26º posição entre os maiores, segundo levantamento da consultoria Economatica. O banco, inclusive, passa bancos globais tradicionais, como o alemão Deustche Bank e o japonês Mizuho Financial Group.

Por trás da operação, o banco digital conta com o apoio da Berkshire Hathaway, do conhecido megainvestidor e bilionários Warren Buffett, Tencent Holdings, Sequoia, Tiger Global e SoftBank Latin America. Apesar do respaldo de gigantes, o banco baixou sua avaliação em 20% semana passada, reduzindo o seu seu valor de mercado em 28 bilhões de dólares. No início, a avaliação rondava entre 75 bilhões dólares a 100 bilhões dólares, caindo para 50 bilhões de dólares até alcançar o patamar atual, ainda considerado alto pelos especialistas, mas desbancando muitos “bancões”.

A revisão, no entanto, acontece em meio a cautela com o desempenho fraco das fintechs, a exemplo das ações de Paypal, Stone e MercadoLivre, que acumulam quedas na Nasdaq. Além da maior aversão ao risco com a variante Ômicron, que passou a derrubar bolsas ao redor do mundo, soma-se ainda as expectativas de mudança dos rumos da política econômico com a elevação dos juros.

Apesar de um cenário macroeconômico menos positivo que há meses atrás, quando as bolsas registravam recordes, a estreia pode abrir caminhos e servir como alternativa para outras fintechs, em meio a um ambiente bancário extremamente concentrado na América Latina. O Nubank conta hoje com 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, e se tornou o maior banco digital do mundo ao desburocratizar e facilitar o acesso das pessoas ao sistema financeiro. Apesar de ter sido inovador nas soluções tecnológicas e nas ofertas aos clientes, como isenção de taxas, hoje o modelo de negócio é replicado até mesmo pelos tradicionais. Com o aumento da concorrência a efervescência das fintechs no mercado, o banco passou a atuar em diferentes áreas de negócios, como investimentos, seguros, e assessoria financeira.