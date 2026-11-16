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Nubank enfim vai de fintech a ‘banco de verdade’ com aval do BC para aquisição

Autorização permite que a fintech compre o Banco Porto Real; Nubank assim se adequaria às regras para o uso do termo “banco”

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 10h22 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h23
Sede do Nubank
Sede do Nubank, em São Paulo (SP) (Divulgação/Divulgação)
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O Nubank recebeu autorização do Banco Central (BC) para adquirir o Banco Porto Real de Investimentos e, com a conclusão da operação, passará a contar com licença bancária no Brasil. Anunciado em julho, o negócio ainda deve ser finalizado nos próximos dias. O valor envolvido não foi divulgado.

A autorização permite que a instituição se enquadre nas regras estabelecidas pelo BC e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em novembro do ano passado. A Resolução Conjunta nº 17 restringiu o uso de expressões como “banco” e “bank” por empresas que não tenham permissão específica para atuar nessa modalidade. O Nubank, cujo nome empresarial é Nu Holdings, estava entre as instituições afetadas pela determinação.

Com a nova licença, o conglomerado passa a reunir quatro autorizações para operar no país: bancária, de instituição de pagamento, de sociedade de crédito, financiamento e investimento — categoria também conhecida como financeira — e de corretora de títulos e valores mobiliários. A mudança ocorrida na última semana não traz novas exigências de capital ou de liquidez.

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A conquista ocorre em um momento de expansão da instituição. Em março, o Nubank ingressou na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), depois de ultrapassar Bradesco e Itaú em número de clientes no país. Ao fim de setembro, sua base global somava 143 milhões de pessoas, das quais cerca de 120 milhões estavam no Brasil. A empresa também mantém operações no México, na Colômbia e nos Estados Unidos, além de atender clientes em outros mercados por meio da conta multimoedas Nu Global.

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Na quinta-feira, 12, a instituição informou ter alcançado lucro líquido de 1,091 bilhão de dólares no terceiro trimestre de 2026, um avanço de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior, desconsiderados os efeitos cambiais. A receita total chegou a 6,3 bilhões de dólares, com crescimento anual de 37% pelo mesmo critério. Foi o segundo trimestre consecutivo em que o Nubank superou a marca de 1 bilhão de dólares em lucro.

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