Nubank desembarca nos Estados Unidos e lança conta global em 35 países

O Nubank começou nesta quinta-feira, 10, a operar nos Estados Unidos, em um movimento que amplia sua presença para além da América Latina. A estreia foi anunciada pelo fundador do banco, David Vélez, durante evento em Miami. Na mesma ocasião, a instituição apresentou o Nu Global, serviço que possibilita movimentações em moedas digitais entre 35 países europeus e latino-americanos.

A operação do banco digital nos Estados Unidos terá uma oferta ampla já no lançamento. O cliente poderá utilizar conta, cartão de crédito, pagamento de contas e serviços de transferência de dinheiro, tanto dentro dos EUA quanto para outros países. A instituição não prevê cobrança de tarifas pelos serviços. O saldo da conta terá remuneração de 3,5% ao ano. Para clientes que mantiverem até 10 mil dólares guardados, a taxa poderá subir para 4,5%. O cartão, emitido pela Mastercard, dará 1,5% de cashback em todas as compras — modelo diferente da prática comum entre bancos americanos, que costuma restringir a devolução de dinheiro a determinadas categorias de gastos.

As transferências internacionais são outra aposta do banco para conquistar espaço no país. A princípio, será possível enviar dinheiro para Brasil, México e Colômbia sem cobrança e com conclusão, segundo a instituição, em poucos minutos. A expectativa é acrescentar novos destinos posteriormente. A estratégia mira inicialmente um público com vínculos com a América Latina, como brasileiros e outros imigrantes latinos, mas não se limita a ele. O banco brasileiro acredita que uma participação ainda pequena no mercado dos Estados Unidos já poderia provocar um efeito relevante sobre os negócios.

O desembarque nos Estados Unidos ocorre 13 anos depois da criação do Nubank, em São Paulo. A instituição já havia estabelecido operações no México, há seis anos, e na Colômbia. A expansão internacional também ganhou visibilidade com a mudança da cofundadora Cristina Junqueira para os Estados Unidos e com os patrocínios do Inter Miami, cujo principal nome é Lionel Messi, e da equipe Mercedes na Fórmula 1.

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O Nu Global, também lançado nesta semana, funciona como uma conta digital internacional e utiliza USDC e EURC, ativos digitais vinculados, respectivamente, ao dólar e ao euro. A infraestrutura responsável pelas transações fica na Suíça. Os usuários poderão fazer transferências entre 35 países da Europa e da América Latina, além de utilizar um cartão virtual da Mastercard. A conta também aceitará outros criptoativos, entre eles bitcoin e ethereum. Os saldos em USDC terão retorno de 3,5% ao ano, enquanto os mantidos em EURC renderão 2,2%. As transferências do Nu Global não terão tarifas e, segundo o Nubank, serão concluídas em poucos minutos. O serviço, contudo, começa sem incluir quatro mercados onde o banco já possui presença: Brasil, Estados Unidos, México e Colômbia.