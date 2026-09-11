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Nubank desembarca nos Estados Unidos e lança conta global em 35 países

Instituição estreia no maior mercado financeiro do mundo com serviços gratuitos e aposta em transferências internacionais para conquistar clientes

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 11h35
Sede do Nubank
Sede do Nubank, em São Paulo (SP) (Divulgação/Divulgação)
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O Nubank começou nesta quinta-feira, 10, a operar nos Estados Unidos, em um movimento que amplia sua presença para além da América Latina. A estreia foi anunciada pelo fundador do banco, David Vélez, durante evento em Miami. Na mesma ocasião, a instituição apresentou o Nu Global, serviço que possibilita movimentações em moedas digitais entre 35 países europeus e latino-americanos.

A operação do banco digital nos Estados Unidos terá uma oferta ampla já no lançamento. O cliente poderá utilizar conta, cartão de crédito, pagamento de contas e serviços de transferência de dinheiro, tanto dentro dos EUA quanto para outros países. A instituição não prevê cobrança de tarifas pelos serviços. O saldo da conta terá remuneração de 3,5% ao ano. Para clientes que mantiverem até 10 mil dólares guardados, a taxa poderá subir para 4,5%. O cartão, emitido pela Mastercard, dará 1,5% de cashback em todas as compras — modelo diferente da prática comum entre bancos americanos, que costuma restringir a devolução de dinheiro a determinadas categorias de gastos.

As transferências internacionais são outra aposta do banco para conquistar espaço no país. A princípio, será possível enviar dinheiro para Brasil, México e Colômbia sem cobrança e com conclusão, segundo a instituição, em poucos minutos. A expectativa é acrescentar novos destinos posteriormente. A estratégia mira inicialmente um público com vínculos com a América Latina, como brasileiros e outros imigrantes latinos, mas não se limita a ele. O banco brasileiro acredita que uma participação ainda pequena no mercado dos Estados Unidos já poderia provocar um efeito relevante sobre os negócios.

O desembarque nos Estados Unidos ocorre 13 anos depois da criação do Nubank, em São Paulo. A instituição já havia estabelecido operações no México, há seis anos, e na Colômbia. A expansão internacional também ganhou visibilidade com a mudança da cofundadora Cristina Junqueira para os Estados Unidos e com os patrocínios do Inter Miami, cujo principal nome é Lionel Messi, e da equipe Mercedes na Fórmula 1.

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O Nu Global, também lançado nesta semana, funciona como uma conta digital internacional e utiliza USDC e EURC, ativos digitais vinculados, respectivamente, ao dólar e ao euro. A infraestrutura responsável pelas transações fica na Suíça. Os usuários poderão fazer transferências entre 35 países da Europa e da América Latina, além de utilizar um cartão virtual da Mastercard. A conta também aceitará outros criptoativos, entre eles bitcoin e ethereum. Os saldos em USDC terão retorno de 3,5% ao ano, enquanto os mantidos em EURC renderão 2,2%. As transferências do Nu Global não terão tarifas e, segundo o Nubank, serão concluídas em poucos minutos. O serviço, contudo, começa sem incluir quatro mercados onde o banco já possui presença: Brasil, Estados Unidos, México e Colômbia.

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