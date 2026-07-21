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Nubank compra Porto Real para obter licença bancária no Brasil

Em março, o Nubank filiou-se à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) como parte do plano

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 07h43
Nubank
A medida foi necessária após a resolução nº 17, editada pelo BC e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) que disciplina a nomenclatura das instituições financeiras (Divulgação Nubank/VEJA)
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O Nubank anunciou um acordo para aquisição do Banco Porto Real nesta segunda-feira, 20. Com a medida, a empresa consegue sua licença bancária e poderá continuar com sufixo bank ao fim de seu nome fantasia.

A medida foi necessária após a resolução nº 17, editada pelo BC e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) que disciplina a nomenclatura das instituições financeiras. Segundo a norma, somente bancos podem ter a palavra banco em seu nome fantasia.

Assim que finalizado o processo de aquisição, a licença bancária do Banco Porto Real se somará às outras licenças com as quais o Nubank já opera e que atendem plenamente ao seu modelo de negócios.

A inclusão desta nova licença ao conglomerado prudencial da Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento não impõe exigências adicionais de capital ou liquidez.

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Para os clientes do Nubank no Brasil, nada muda: o aplicativo, os produtos, os serviços, a marca e o nome da instituição permanecem os mesmos.

Em março, o Nubank filiou-se à Febraban (Federação Brasileira de Bancos), pouco depois de se consolidar como a maior instituição financeira privada do Brasil em número de clientes.

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Para este ano, a companhia também anunciou 45 bilhões de reais em investimentos no mercado nacional, quase o dobro do montante dos últimos dois anos.

A expansão consistente combinou escala com qualidade: o Nubank detém um dos menores índices de reclamações do Banco Central entre as maiores instituições financeiras do país, além de ter conquistado, por nove vezes consecutivas, o Prêmio Reclame Aqui, que reconhece a excelência de seu atendimento.

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