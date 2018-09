Nubank alcança 5 mi de clientes e ‘esconde’ números do cartão

O Nubank, conhecida por oferecer cartão sem cobrança de anuidade, acaba de atingir a marca de 5 milhões de clientes. Para comemorar a marca, a maior fintech do país anunciou mudanças no design do cartão: os números ficarão agora na parte trás. Na parte da frente, haverá apenas o nome do cliente, o logo do Nubank e a bandeira da Mastercard.

Segundo a empresa, a mudança deve ampliar a segurança do cartão, já que os dados do não são expostos sem querer durante a transação. “Pode parecer uma mudança sutil, mas é uma amostra do comprometimento que temos aqui em realmente simplificar a vida das pessoas”, diz David Vélez, fundador e CEO do Nubank.

Outra mudança é na parte tecnológica – os cartões usarão o sistema contactless, que permite fazer pagamentos sem a necessidade de inserir o cartão na maquininha para finalizar a compra.

Para liberar a função, basta que o cliente desbloqueie o cartão pelo app e realize uma primeira compra inserindo cartão e senha em qualquer estabelecimento.O Nubank diz que comprou uma máquina exclusiva da Alemanha para imprimir os novos cartões. O objetivo é garantir que a impressão dos nomes e números permaneça por mais tempo no cartão.

Os novos cartões devem chegar aos clientes em 16 de outubro. Para este dia, a empresa quer bater o recorde de unbonxing mundial, que hoje é da boneca LOL, com 429 pessoas abrindo ao mesmo tempo um de seus produtos.