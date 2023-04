Novos diretores do BC serão confirmados após viagem para China, diz Haddad

Dois postos estão na mesa: a diretoria de Política Monetária e a diretoria de Fiscalização. A primeira é o principal alvo de disputa porque influência direta na decisão sobre juros. Fontes do governo chegaram a vazar nomes para as duas vagas, mas não há martelo batido.

“O presidente deu as diretrizes para resolver depois da China e vamos encaminhar os nomes para o Senado”, disse Haddad a jornalistas no Ministério da Fazenda. O anúncio dos nomes estava programado para ser feito agora no início de abril, após a comitiva para a China, que foi cancelada por problemas de saúde de Lula e agora remarcada.

Os diretores do Banco Central participam do Comitê de Política Monetária (Copom), colegiado formado também pelo presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto. O atual nível da taxa básica de juros, a Selic, é um dos grandes pontos de tensão entre o governo e o BC. A Selic atualmente está em 13,75% ao ano. A próxima reunião do Copom acontece em meados de maio.