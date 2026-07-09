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Economia

Novo tarifaço vem aí? Braço direito de Trump diz que decisão sobre Brasil sai em poucos dias

Representante comercial dos Estados Unidos afirma que negociações com o governo brasileiro avançaram pouco

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 10h37 | Atualizado em 9 jul 2026, 13h42
Governo Trump analisa definir PCC e CV como grupos terroristas
O presidente americano: relação comercial entre Brasília e Washington permanece conturbada (Mandel NGAN/AFP)
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Novo tarifaço vem aí? Braço direito de Trump diz que decisão sobre Brasil sai em poucos dias Priorizar nos meus resultados Google

O governo de Donald Trump está prestes a decidir se imporá uma nova rodada de tarifas sobre produtos brasileiros. A sinalização veio de Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos, que afirmou nesta quinta-feira, 9, que a Casa Branca divulgará uma posição “muito em breve” sobre o caso.

Segundo Greer, Washington ainda considera insuficientes os avanços nas conversas com o Brasil. Em entrevista à emissora Fox Business, ele disse que as negociações continuam, mas reconheceu que ainda existe uma “grande distância” entre os dois países em temas ligados à política comercial. A expectativa é que a decisão seja anunciada até 15 de julho, data em que termina o prazo legal da investigação conduzida pelos americanos.

A apuração foi aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, instrumento usado para investigar práticas consideradas prejudiciais aos interesses comerciais americanos. Ao fim do processo, o governo Trump poderá aplicar novas tarifas sobre parte das exportações brasileiras, embora a lista final de produtos ainda não tenha sido divulgada.

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Caso o tarifaço seja confirmado, a medida pode ampliar a pressão sobre empresas brasileiras que dependem do mercado americano e acrescentar mais um capítulo à já conturbada relação comercial entre Brasília e Washington.

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