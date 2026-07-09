Novo tarifaço vem aí? Braço direito de Trump diz que decisão sobre Brasil sai em poucos dias

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O governo Trump pode impor novas tarifas sobre produtos brasileiros. Representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, indicou que as negociações são insuficientes. A decisão, aguardada até 15 de julho, pode acentuar a pressão sobre empresas brasileiras e a relação comercial entre os países.

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O governo de Donald Trump está prestes a decidir se imporá uma nova rodada de tarifas sobre produtos brasileiros. A sinalização veio de Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos, que afirmou nesta quinta-feira, 9, que a Casa Branca divulgará uma posição “muito em breve” sobre o caso.

Segundo Greer, Washington ainda considera insuficientes os avanços nas conversas com o Brasil. Em entrevista à emissora Fox Business, ele disse que as negociações continuam, mas reconheceu que ainda existe uma “grande distância” entre os dois países em temas ligados à política comercial. A expectativa é que a decisão seja anunciada até 15 de julho, data em que termina o prazo legal da investigação conduzida pelos americanos.

A apuração foi aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, instrumento usado para investigar práticas consideradas prejudiciais aos interesses comerciais americanos. Ao fim do processo, o governo Trump poderá aplicar novas tarifas sobre parte das exportações brasileiras, embora a lista final de produtos ainda não tenha sido divulgada.

Caso o tarifaço seja confirmado, a medida pode ampliar a pressão sobre empresas brasileiras que dependem do mercado americano e acrescentar mais um capítulo à já conturbada relação comercial entre Brasília e Washington.