Novo tarifaço de Trump encontra Estados Unidos encolhidos no comércio brasileiro

Muita coisa mudou desde que os Estados Unidos anunciaram pela primeira vez que iriam impor taxas de importação mais duras ao Brasil do que o resto do mundo, há um ano. O tarifaço anterior, que chegou a 40% para o Brasil, acabou considerado ilegal e foi derrubado em fevereiro pela Suprema Corte dos país. Esses 40% se somava ao piso internacional de 10% criado pela administração de Donald Trump, também derrubado pela Suprema Corte, e chegavam portanto a 50%.

Agora, por outros mecanismos legais, a administração de Donald Trump confirmou uma nova tarifa que passará a vigorar sobre uma parte dos produtos brasileiros – ela será de 25%, também um das mais altas que os EUA planejam sobre seus parceiros comerciais nesta nova rodada.

Há ainda, em paralelo, outro processo em andamento para uma outra taxa de 12,5% que os Estados Unidos ainda poderão aplicar sobre o Brasil e outros países, acusados por eles de falhas no combate ao trabalho escravo.

Mesmo somadas (37,5%), elas serão menores do que a anterior de 50%. E, mais do que isso, elas vêm agora de um país cuja importância para as exportações brasileiras ficou razoavelmente menor depois de tanta taxação (veja o gráfico mais abaixo).

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“Para a economia como um todo, o impacto não é desastroso, assim como vimos nos dados do primeiro semestre, quando as nossas exportações continuaram crescendo”, diz a economista Daiane Santos, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e consultora em comércio exterior. “Contudo, se colocarmos uma lupa setorial alguns setores serão fortemente afetados”, ressalva.

Antes de tudo começar, ainda em 2024, os Estados Unidos eram o segundo parceiro comercial do Brasil, respondendo por 12% das nossas exportações. Perde apenas para a China, com cerca de 30%, e também a União Europeia, caso seja considerada em bloco, com 14%.

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Ao fim do primeiro semestre, essa fatia já havia murchado para 9%, o que significa que, se o primeiro tarifaço já tinha tido efeito limitado para as exportações e o PIB brasileiros na primeira rodada, o segundo pode ser ainda menor.

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Em 2025, as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram 6,7%, murchando de 40 bilhões para 37 bilhões de dólares. Foi uma perda da ordem de 3 bilhões de dólares. Na outra mão, mesmo com o encolhimento dos EUA, as exportações totais seguiram crescendo. A alta em 2025 foi de 3%, ou um ganho da ordem de 11 bilhões de dólares a partir dos outros destinos, o que mais que compensou as perdas com a nação de Trump. Elas subiram, no total, de 337 bilhões de dólares para 348 bilhões de dólares, o maior valor já registrado.

No primeiro semestre, ajudado ainda pelas altas no preço e nas exportações de petróleo, esse movimento foi intensificado ainda mais: as exportações do Brasil para os EUA caíram 13% na comparação com o primeiro semestre de 2025 (para 17 bilhões de dólares) enquanto as exportações totais avançaram 11%, para 185 bilhões – um novo recorde para o período.

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Na contramão do que aconteceu com o resto do mundo, as importações feitas pelo Brasil dos Estados Unidos também vêm caindo: as importações totais do Brasil cresceram 4% no primeiro semestre, para 142 bilhões de dólares. Mas, consideradas apenas as compras dos Estados Unidos, houve um recuo de 12,5%, para 19 bilhões de dólares.

O resultado dos dois lados da balança é que o Brasil continua deficitário com os Estados Unidos, ou seja, compra mais deles do que eles de nós – justamente o argumento que o governo e empresários brasileiros tentaram exaustivamente apresentar para os representantes do governo americano durante a corrida por uma negociação nas últimas semanas.

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No primeiro semestre, esse déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos foi de 1,5 bilhão de dólares, praticamente estável na comparação com o mesmo período no ano anterior.