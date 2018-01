Novo salário mínimo de SP passa para R$ 1.108,38

O valor do salário mínimo paulista foi reajustado de 1.076,20 para 1.108,38 reais na primeira faixa salarial. O aumento de 2,99% foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira.

Da mesma forma que o piso nacional, o aumento do salário mínimo paulista é retroativo a 1º de janeiro.

O mínimo paulista é dividido em duas faixas. A segunda faixa foi reajustada de 1.094,50 reais para 1.127,23 reais. Esse valor é válido para trabalhadores de serviços de higiene e saúde, chefes de serviços de transportes e outras categorias.

O menor valor pago a um trabalhador depende do que está definido na convenção coletiva da categoria a que pertence.

O salário mínimo paulista é maior que o piso nacional. O salário mínimo nacional foi reajustado de 937 reais para 954 reais, um aumento real de 1,81%. O reajuste ficou abaixo da inflação, de 2,07% em 2017.