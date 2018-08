Novo mutirão de emprego oferece 4 mil vagas em SP

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) e o Sindicato dos Comerciários de São Paulo realizam nesta segunda-feira, 6, a segunda edição do Mutirão do Emprego com participação de 26 empresas e oferta de 4 mil vagas. Só a Atento tem 2 mil vagas para operadores de telemarketing. Na edição anterior, em 16 de julho, participaram 13 empresas com oferta de 1,8 mil vagas e cerca de 6 mil pessoas foram ao local. A UGT afirma não ter o número de contratações pois vários processos ainda estão em andamento.

A central e seus sindicatos aproveitam o evento para tentar convencer trabalhadores a se filiarem às entidades sindicais. Segundo Ricardo Patah, presidente da UGT, a filiação é uma fonte de renda para manter atividades após a reforma trabalhista ter acabado com o imposto sindical obrigatório.

As senhas para atendimento serão distribuídas à partir das 7h, na sede do sindicato, ao lado da estação Anhangabaú do Metrô. Esse Mutirão tem a participação do Sindicato dos Padeiros, que inaugura quarta-feira uma escola de qualificação para padeiros e confeiteiros, outra alternativa para obter renda.