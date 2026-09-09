Novo leilão da Casas Bahia tem itens com até 68% de desconto; veja regras

A Casas Bahia, que abriu um pedido de recuperação judicial em agosto, realiza na próxima quarta-feira, 16, mais uma rodada de leilão com itens de suas lojas à venda com desconto. São mais de 120 lotes que incluem fogões, geladeiras, lavadoras e eletrodomésticos, e que estão sendo oferecidos para lances pela plataforma Kwara.

Boa parte dos lotes são vendidos em kits, com dois ou três fogões ou vários utensílios vendidos em conjunto, por exemplo. Os bens ficam no centro de distribuição da empresa em Jundiaí, em São Paulo, onde deverão ser retirados pelos compradores.

Os descontos, de acordo com o site, chegam a até 68% dos preços originais – mas os valores dizem respeito apenas ao lance inicial. O valor final pode ficar maior de acordo com as propostas que forem apresentadas, além de ainda embutir depois o pagamento das taxas de serviços e impostos.

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Como participar

Os itens já estão abertos para lances, que devem ser feitos online. Para participar, é necessário fazer a inscrição no site da Kwara, e ter a documentação aprovada e o perfil habilitado.

O leilão acontecerá a partir das 12h30 da próxima quarta-feira, 16, quando os lances são fechados e avaliados. O cadastro e os lances podem ser feitos até 1 hora antes do encerramento pelos participantes habilitados. Todas as regras estão disponíveis no edital do processo, que está disponível no site e deve ser lido antes da participação.

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Sem garantia e sem troca

O documento reforça que os produtos à venda são provenientes de logística reversa da varejista, o que significa que são mercadorias que voltaram das lojas para o centro de distribuição, o que pode acontecer por razões como pequenas avarias e problemas de dimensão.

Os lotes, que são vendidos sem garantia de funcionamento e sem direito de troca, são oferecidos no estado em que se encontram e podem apresentar avarias, ausência de peças ou acessórios e problemas de funcionamento. Há também custos e punições para quem fizer lances e quiser desistir ou não realizar o pagamento depois do arremate.

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Visitação prévia

Todos os itens estarão disponível para visitação prévia, que deve ser agendada, diretamente no centro de distribuição em Jundiaí.

As visitas estarão abertas apenas na próxima segunda-feira, 14, entre 10h e 14h. O agendamento deve ser feito com 48 horas de antecedência, também por meio do site do leilão, diretamente no link do item de interesse.

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Conclusão da compra e punições

Caso o lance seja aprovado, a Kwara envia ao participante por e-mail as instruções de pagamento, que só pode ser feito por Pix ou QR Code, além de eventuais créditos que usuário já tenha na plataforma do Kwara. O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a comunicação da aprovação.

Além do valor do lance aceito, o preço final a ser pago pelo arrematante ainda irá embutir 5% de comissão ao leiloeiro e 15% de despesas administrativas.

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Caso a transferência não seja realizada em até dois dias, será considerada desistência e haverá aplicação de penalidades, que incluem uma multa no valor equivalente à comissão do leiloeiro, de 5%, além de uma taxa de 30% do valor da arrematação referente às despesas do processo. A pessoa também pode ficar bloqueada na plataforma e impedida de participar de novos leilões.

Datas de retirada

A retirada dos bens, em Jundiaí, deverá ser feita entre os dias 23 e 25 de setembro, entre as 9h e as 11h30 ou fas 14h às 15h30.

A retirada é de responsabilidade do comprador, exige agendamento prévio, bem como veículos e equipamentos adequados, detalhados no edital. Os bens comprados também devem ser levados todos de uma vez só, ou seja, não é possível levar apenas uma parte dos itens arrematados.