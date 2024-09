Novo iPhone 16 será vendido com preço a partir de R$ 7,8 mil no Brasil

A Apple lançou nesta segunda-feira, 9, sua nova geração de aparelhos celulares. O iPhone 16 contará com funções de inteligência artificial e novo botão específico para o controle das câmeras. A empresa também anunciou a chegada dos novos AirPods e relógios da linha Apple Watch Series 10. O modelo custará a partir de 7.799 reais na sua versão mais básica e pode ir até 10.099 reais na versão de 512 GB.

Segundo a empresa, a versão Plus custará entre 9.499 e 11.799 reais. No modelo Pro, os preços variam entre 10.499 e 14.299 reais. A versão mais poderosa do novo smartphone, o iPhone 16 Pro Max, que contará com tela de 6,9 polegadas, irá de 12.499 a 15.499 reais.

Os iPhones 16 Pro e Pro Max têm duas câmeras de 48 megapixels (principal e ultra wide) e uma telefoto, voltada para capturar uma cena de longe, de 12 megapixels. Elas também conseguem gravar vídeos em 4K em 120 frames por segundo, além de recursos que permitem controlar melhor o áudio em gravações. Os modelos também ganharam o novo processador A18 Pro, que promete desempenho 30% mais rápido e eficiente do que os iPhones 15.

Em relação aos demais aparelhos apresentados, o Watch Series 10 terá preços entre 5.499 e 9.899 reais. Na versão Ultra 2, o preço inicial será de 10.499 reais. O Watch SE, que é a versão com menos funcionalidades, começará a ser vendido em 3.299 reais. O AirPods 4, nova versão dos fones de ouvido da Apple, será vendido entre 1.499 e 1.999 reais. O AirPods Pro 2 continua com preço de 2.599 reais.

Outra novidade nos dispositivos é o Apple Intelligence, capaz de criar textos com ajuda do robô ChatGPT, da OpenAI. A função também ajuda usuários a buscar fotos e vídeos no arquivo a partir de descrições em texto e a priorizar as notificações mais importantes. O recurso será liberado em outubro em inglês e será levado gradualmente para outros países. A Apple ainda não revelou o prazo para a chegada da tecnologia em português. No Brasil, a pré-venda dos novos aparelhos da Apple começa em 24 de setembro. A data de lançamento no país ainda não foi divulgada pela empresa.