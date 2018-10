O futuro ministro da Casa Civil, o deputado federal Onyx Lorenzoni, disse hoje que o governo de Jair Bolsonaro precisa saber ‘toda a verdade sobre a Petrobras’ antes de decidir qualquer mudança na política de preços dos combustíveis. Hoje, os preços da gasolina são atrelados ao dólar e às variações do mercado internacional.

“Quem sabe qual é a verdade sobre a Petrobras? Tenho dúvidas se o presidente Temer sabe, porque a Petrobras passou por um período em que se transformou da 7ª petroleira do mundo para a 28ª graças a roubalheira e utilização inadequada da empresa”, respondeu ele quando questionado se o governo Bolsonaro manteria a política de preços da estatal.

Segundo ele, o novo governo precisa se inteirar sobre a situação da estatal antes de tomar qualquer medida relacionada à política de preços

“Hoje, a população vive um drama em relação aos combustíveis. O cidadão paga a conta absurda dos equívocos do passado. Mas é razoável pedir que tenham paciência para que Bolsonaro possa conhecer a realidade da Petrobras”, afirmou ele.

A política de preços da Petrobras, que permite que os reajustes sejam diários, recebeu severas críticas de vários setores da sociedade. Em setembro, a estatal criou um mecanismo de proteção financeira (hedge) para controlar o preço da gasolina. Com isso, os reajustes, podem acontecer a cada 15 dias.

Lorenzoni afirmou que a área econômica é que a terá mais atenção do governo neste primeiro momento. “Temos que lembrar que temos que receber todos os números reais de desempenho econômico do governo. Todos os compromissos de curtíssimo, médio e longo prazo continuam, o Brasil continua a andar. Essa transição é como trocar a roda com o carro andando.”