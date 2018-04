Novo golpe pelo WhatsApp promete liberar saque do FGTS

Um novo golpe no WhatsApp está circulando promete liberar saques de até 1.900 reais de contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Mesmo sem nenhuma fundamentação legal, os golpistas dizem que quem trabalhou no regime CLT entre 1998 e 2018 têm direito ao benefício. Para não cair na armadilha, o usuário precisa ficar atento para não clicar em qualquer mensagem que recebe.

O golpe foi identificado pelo laboratório de segurança da PSafe, empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos de segurança digital para o sistema operacional Android.

Quando o usuário recebe a mensagem, ele é induzido a responder perguntas como “Você está registrado atualmente?” e “É maior de 18 anos?”. Mas, independentemente das respostas, uma nova página é aberta e confirma o direito de receber o dinheiro. Para isso, é preciso que o usuário compartilhe a página com amigos antes de mostrar uma lista com nomes de beneficiários. Dessa forma, o cibercriminoso consegue disseminar com maior velocidade o seu golpe, atingindo um maior número de vítimas.

Para dar mais realismo ao ataque, os hackers criam comentários de falsos usuários elogiando a promoção, como, “acabei de sacar o meu”, “deu certo comigo!” e “meu nome está na lista, vou sacar”.

Mais de 70 mil usuários do aplicativo Dfndr Security foram impedidos de acessar a nova armadilha, que está no ar há poucos dias.

De acordo com Emílio Simoni, diretor do Dfndr Lab, o objetivo desse golpe é encaminhar o usuário a se cadastrar em serviços de SMS pago. “A partir do momento em que esse cadastro ocorre, a vítima fica vulnerável a cobranças indevidas”, diz. “É importante que o usuário crie o hábito de se certificar se as páginas de promoção e de Facebook realmente pertencem às marcas mencionadas”, afirma Simoni.

Por meio de nota à VEJA, a Caixa esclarece que não envia mensagens sobre saques das contas vinculadas ao FGTS. “A Caixa envia extrato bimestral da conta ativa por correspondência eletrônica e para a residência do trabalhador que realizou essa opção”, diz. A Caixa também informa que disponibiliza orientações de segurança em seu portal da internet e em suas agências com o objetivo de alertar seus clientes quanto a golpes, seja por e-mails spam, Whatsapp, sites falsos ou por telefone. Em caso de dúvidas, o trabalhador pode ligar para 0800-726-0207 ou acessar o site.