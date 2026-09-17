ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Novo conselho de minerais críticos já nasce com seu primeiro grande desafio

Venda de ativos de níquel da Anglo American à chinesa MMG ainda depende de aprovações regulatórias e pode testar novo poder de Brasília sobre o setor

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 12h00
Mina de exploração de terras raras: minerais são pilar da economia altamente tecnológica
Mineração de terras raras (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
Novo conselho de minerais críticos já nasce com seu primeiro grande desafio Priorizar nos meus resultados Google

O novo sistema de controle criado pelo governo para negócios envolvendo minerais críticos e estratégicos já nasce diante de um primeiro grande teste. A Anglo American ainda tenta concluir a venda de seus ativos brasileiros de níquel à chinesa MMG, numa operação de até 500 milhões de dólares que, pelas novas regras sancionadas nesta quarta-feira, pode passar a depender também do crivo de Brasília.

A Lei 15.506 criou o Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), ligado à Presidência da República, e estabeleceu um mecanismo de triagem para mudanças diretas ou indiretas de controle de empresas titulares de direitos minerários sobre esses minerais. O conselho terá poder para homologar operações desse tipo.

É justamente a situação enfrentada pela Anglo. O acordo para a venda de seu negócio brasileiro de níquel à MMG foi assinado em fevereiro de 2025 e envolve as operações de Barro Alto e Codemin, em Goiás, além dos projetos Jacaré, no Pará, e Morro Sem Boné, no Mato Grosso. O negócio prevê pagamento de até 500 milhões de dólares e continua sujeito a aprovações regulatórias. Em julho, a própria Anglo informou que seguia avançando no processo para concretizar a venda.

Continua após a publicidade

A operação ganhou ainda mais peso geopolítico nesta semana. A Comissão Europeia apresentou objeções formais à aquisição, sob o argumento de que a MMG, controlada pela estatal China Minmetals, poderia direcionar parte do ferroníquel brasileiro para compradores chineses e reduzir a oferta disponível para a indústria europeia. A MMG tem defendido compromissos de fornecimento de longo prazo para consumidores europeus.

Siga
Continua após a publicidade

Agora, a mesma transação pode colocar à prova o recém-criado modelo brasileiro. A questão ainda a ser esclarecida pelo governo é se negócios assinados antes da entrada em vigor da nova legislação, mas ainda não concluídos, terão de passar pela triagem do CIMCE. A lei prevê expressamente a homologação de mudanças de controle societário em empresas titulares de direitos minerários estratégicos, mas a aplicação da regra a operações em andamento deverá ser definida na implementação do sistema.

Continua após a publicidade

Se a venda da Anglo à MMG for enquadrada nas novas regras, o conselho começará sua atuação justamente com um caso que reúne todos os ingredientes que motivaram sua criação: um mineral estratégico, ativos espalhados por três estados, uma compradora ligada ao governo chinês e uma disputa internacional em torno da segurança das cadeias de fornecimento.

Publicidade
TAGS:
Governo
Mineração
Radar Econômico
regulamentação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).