ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Novo CNPJ alfanumérico entra em vigor em julho e exige adaptação tecnológica das empresas

Mudança da Receita Federal amplia combinações disponíveis para novos registros e pode exigir revisão de ERPs, sistemas fiscais e integrações

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h14
Panoramic view of Builidings at Faria Lima Avenue in Sao Paulo financial district - Sao Paulo, Brazil
Panoramic view of Builidings at Faria Lima Avenue in Sao Paulo financial district - Sao Paulo, Brazil (diegograndi/Getty Images)
Continua após publicidade
Novo CNPJ alfanumérico entra em vigor em julho e exige adaptação tecnológica das empresas Priorize VEJA no Google
Continua após a publicidade

As empresas brasileiras terão de se preparar para uma importante mudança cadastral a partir de 1º de julho de 2026. Os novos registros do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passarão a utilizar uma combinação de letras e números, substituindo o modelo exclusivamente numérico em vigor desde 1998. Embora a alteração não afete os CNPJs já existentes, especialistas alertam que sistemas de gestão, faturamento e emissão de notas fiscais precisarão ser adaptados para reconhecer o novo formato.

A mudança foi regulamentada pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.229/2024 e busca ampliar a capacidade de geração de novos registros empresariais diante do crescimento acelerado da formalização de negócios no país. Atualmente, o Brasil reúne mais de 60 milhões de empresas cadastradas, considerando todas as naturezas jurídicas, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), enquanto cerca de 6 milhões de novos negócios são abertos todos os anos.

O novo CNPJ continuará com 14 caracteres, mas passará a aceitar letras e números na identificação da empresa e de seus estabelecimentos. Apenas os dois dígitos verificadores permanecerão exclusivamente numéricos. Um exemplo divulgado pela Receita Federal é o formato AA.345.678/000A-29.

Continua após a publicidade

Segundo Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Contabilidade, a alteração tem caráter preventivo e não representa uma nova obrigação tributária para as empresas. “Essa alteração não tem caráter arrecadatório nem representa uma nova obrigação para as empresas. Trata-se de uma medida preventiva para garantir a continuidade do processo de formalização de negócios no país. O crescimento do empreendedorismo brasileiro tornou necessária a ampliação da capacidade de geração de novos registros”, afirma.

Siga

Apesar de os CNPJs atuais permanecerem válidos e não precisarem ser substituídos, a novidade traz desafios tecnológicos. A partir de julho, empresas poderão passar a negociar com fornecedores, clientes e parceiros que já possuam registros no novo formato, o que exige que sistemas estejam preparados para processar informações alfanuméricas.

Entre os sistemas que podem precisar de atualização estão ERPs, plataformas de faturamento, emissores de notas fiscais, bancos de dados, sistemas financeiros e integrações via APIs. “Grande parte dos sistemas brasileiros foi desenvolvida considerando que o CNPJ seria sempre composto apenas por números. Quem não se preparar corre o risco de enfrentar falhas operacionais importantes, desde problemas na emissão de notas fiscais até dificuldades em operações financeiras e obrigações acessórias”, alerta Domingos.

Continua após a publicidade

Segundo o especialista, as empresas devem revisar bancos de dados, atualizar regras de validação cadastral, testar integrações com clientes, fornecedores e instituições financeiras e verificar o funcionamento de APIs, QR Codes e outros sistemas que utilizem o CNPJ como identificador. A expectativa é que a adoção do CNPJ alfanumérico modernize a infraestrutura cadastral brasileira e garanta capacidade para acompanhar a expansão do ambiente empresarial nas próximas décadas, sem a necessidade de novas mudanças estruturais.

Publicidade
TAGS:
Brasil
MEI - Microempreendedor individual
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).