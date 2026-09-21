Novo celular Xiaomi Redmi Note 17 5G: saiba preços do lançamento no Brasil

Nesta segunda-feira, 21, a Xiaomi lança no Brasil a nova geração de celulares Redmi Note. Os produtos começam a ser comercializados com exclusividade a partir desta manhã no e-commerce e nas lojas físicas da marca. Os preços dos modelos variam entre cerca de 4 mil e 7 mil reais.

A linha é composta pelos Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G e Redmi Note 17 Pro Max 5G. Entre os principais destaques está a bateria. O Pro Max tem 9.210 mAh e carregamento de 100W, enquanto o Pro 5G traz 8.340 mAh e 67W. Já o Redmi Note 17 5G tem bateria de 7.700 mAh e carregamento de 45W. Isso significa uma bateria que dura até 3 dias e carrega completamente em 20 minutos. Elas mantêm 100% de integralidade até 1,6 mil ciclos.

Nos modelos Pro, a Xiaomi reforça a resistência dos aparelhos, com certificações IP66, IP68, IP69 e IP69K, além de proteção Gorilla Glass Victus 2. Segundo a empresa, os aparelhos podem resistir a quedas de até três metros. O Pro Max ainda tem uma versão com acabamento fotocromático, que muda de aparência sob luz ultravioleta.

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As telas dos modelos Pro têm 6,83 polegadas, enquanto o Redmi Note 17 5G chega com 6,99 polegadas. A linha também traz câmeras principais de 50 megapixels e recursos para edição de imagens, além de gravação de vídeos em 4K nos modelos mais avançados.

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Outro destaque é a integração com recursos de inteligência artificial, como ferramentas de edição de imagens e tradução. A linha também conta com recursos de conexão com outros dispositivos, inclusive produtos do ecossistema da Apple.

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A chegada da nova geração ocorre em um momento de expansão da marca no país. Sobre a estratégia para o mercado brasileiro, a DL, distribuidora oficial e exclusiva da Xiaomi no Brasil, destaca a presença física das lojas. “A gente aposta muito no offline. O Brasil é diferente de outros países, porque aqui gostamos de experimentar o produto com as próprias mãos”, afirma Luciano Barbosa, head de operações da DL, em entrevista a Veja Negócios.

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Confira os preços de lançamento:

Redmi Note 17 5G – 12 GB de RAM + 256 GB: R$ 3.999,99

Redmi Note 17 Pro 5G – 12 GB de RAM + 256 GB: R$ 4.999,99

Redmi Note 17 Pro 5G – 16 GB de RAM + 512 GB: R$ 5.999,99

Redmi Note 17 Pro Max – 16 GB de RAM + 512 GB: R$ 6.999,99