Novo benefício corporativo bonifica profissionais com milhas para viajar

A frente de fidelidade do grupo Gol apresentou recentemente um novo benefício para seus colaboradores: o Premiar Milhas. Em um contexto em que cada vez mais companhias são cobradas em relação à oferta de benefícios para seus funcionários que vão além dos considerados essenciais — como planos de saúde e vale-alimentação —, o programa surge como uma alternativa para garantir o engajamento e produtividade das equipes, além de se enquadrar nas prioridades de bem-estar, personalização e flexibilidade, segundo a Smiles, programa de fidelidade da Gol.

O produto permite que as empresas possam incluir as milhas de viagens em sua estratégia de benefícios corporativos. Ele funciona da seguinte maneira: a companhia compra uma determinada quantidade de milhas para que possa oferecê-las aos colaboradores como premiação, por exemplo, pelo alcance de metas, reconhecimento pelo desenvolvimento individual, pela atuação num determinado projeto ou mesmo como um bônus pelo tempo de trabalho — fica a critério de cada uma decidir qual será o propulsor.

Já o trabalhador, ao receber suas milhas, pode utilizá-las dentro da plataforma Smiles, seja convertendo para uma passagem aérea, reserva de hotel, passeio, aluguel de carro ou para compra de produtos no Shopping Smiles. Também será possível trocá-las por serviços como créditos Uber, créditos para abastecimento pelo Shell Box, entre outros. Além da Gol, a Smiles conta com mais de 50 companhias aéreas parceiras. De acordo com dados do programa, já foram possibilitadas viagens para 1,6 mil destinos diferentes. “Essa diversidade reforça a proposta de valor do benefício, garantindo que ele atenda a diferentes necessidades e preferências”, afirma Daniel Ravagnani, diretor de negócios B2B e núcleo agile na Smiles.

Segundo o diretor, as expectativas em relação à forma como os colaboradores irão receber e utilizar o benefício de milhas são bastante positivas, considerando a ampla gama de possibilidades que o programa oferece. “O Premiar Milhas fortalece nossa estratégia de expansão no mercado corporativo, um segmento que planejamos intensificar ainda mais no próximo ano”, ressalta.

Para conhecer o benefício corporativo, a empresa se cadastra no site e escolhe o valor de milhas que deseja disponibilizar para cada pessoa da sua equipe. Toda a gestão é feita em plataforma exclusiva. É possível disponibilizar a mesma quantidade de milhas para todas as pessoas de uma única vez ou separar uma quantidade específica de acordo com a preferência, e a compra é válida por até 12 meses, sem taxas. Quanto maior o pacote, menor será o valor.

