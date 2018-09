Nova versão da Uber Pool faz passageiro caminhar até ponto de encontro

A Uber anunciou nesta terça-feira mudanças na modalidade Uber Pool, aquela que permite que passageiros com destinos próximos dividam a mesma corrida. Com a mudança, as viagens ficam até 35% mais baratas que o UberX. A economia, porém, tem um “custo” ao usuário. Na nova versão, o passageiro caminha até um ponto de encontro para começar a corrida. Assim, o carro não precisa realizar desvios que encarecem o preço final. Quando descer do carro, o aplicativo fornece opções de rotas para percorrer a pé até o destino.

A empresa diz que os ganhos do motorista não serão reduzidos. A atualização estará disponível aos usuários de São Paulo a partir da metade do mês de outubro. Em breve, o recurso será expandido para as demais cidades brasileiras.

Segundo o diretor de produtos de compartilhamento da Uber, Ethan Stock, a antiga versão do Uber Pool era “pouco eficiente” porque conectava passageiros distantes, aumentando o tempo da viagem e seu preço.

“Escutamos motoristas e passageiros e descobrimos que eles gostam da acessibilidade da modalidade, mas não da incerteza da viagem”, contou ele. “Reconstruímos o Pool do zero”.

Antes, o usuário também não tinha a informação do horário em que chegaria ao destino. “Queremos tornar as corridas mais eficientes para que possam ser realizadas diariamente”, comentou Stock.