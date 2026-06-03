A Amcham Brasil, Câmara Americana de Comércio para o Brasil, alertou nesta quarta-feira, 3, que alguns produtos brasileiros poderão enfrentar tarifas adicionais de até 37,5% para entrar no mercado americano caso sejam confirmadas duas investigações comerciais abertas pelo governo Donald Trump.

Em nota, a Câmara afirmou que a nova proposta do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) relacionada ao trabalho forçado deve ser analisada em conjunto com a investigação específica contra o Brasil divulgada nesta semana.

O USTR recomendou a aplicação de tarifas extras de 10% e 12,5% sobre produtos originários de cerca de 60 economias. O Brasil foi incluído no grupo sujeito à alíquota mais elevada, de 12,5%.

“Caso ambas sejam confirmadas, determinados produtos brasileiros poderão estar sujeitos a tarifas adicionais acumuladas de até 37,5%, elevando o custo de acesso ao mercado norte-americano e colocando o Brasil entre os países com maior nível de tarifação para exportar aos Estados Unidos”, afirmou a entidade.

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A avaliação da Amcham reforça os temores de exportadores e da indústria brasileira, já que os Estados Unidos são hoje o segundo principal destino das exportações do país e o principal mercado para diversos produtos manufaturados.

“Por isso, torna-se ainda mais relevante avançar em uma solução negociada para a investigação da Seção 301 envolvendo especificamente o Brasil, de forma a evitar que as exportações brasileiras enfrentem condições de acesso menos favoráveis do que as de seus principais concorrentes no mercado norte-americano, especialmente em produtos industriais”, destacou a nota.

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A Amcham informou ainda que continuará apoiando o diálogo entre Brasília e Washington e iniciativas voltadas ao fortalecimento da relação econômica bilateral.