Regra que facilita portabilidade de salário entra em vigor

Uma nova regra que entrou em vigor a partir deste domingo (1) vai facilitar a vida de trabalhadores que optem por trocar o banco onde recebem o salário. Antes, o cliente precisava ir pessoalmente à instituição na qual mantinha conta para solicitar a portabilidade de salário — agora, o trabalhador solicita a mudança diretamente ao novo banco.

A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) do Banco Central em fevereiro. Com a alteração, também será possível receber o salário em instituições não-financeiras, como a PagSeguro e PayPal — a nova regra também deve aumentar a competição entre os bancos tradicionais e as fintechs, empresas de tecnologia do setor financeiro.

O novo modelo de portabilidade de salário é o mesmo adotado pelas empresas de telefonia: quando o cliente quer mudar sua operadora, mas manter o mesmo número de telefone, deve entrar em contato com a nova operadora.

Para realizar a troca, os bancos devem exigir aos novos clientes documentos que garantem sua identificação. Os documentos devem possuir informações como o nome completo, nome completo da mãe, data de nascimento, CPF, endereço e telefone.