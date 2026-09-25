ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Nova rede de academias investe R$ 7 milhões em complexo de saúde e serviços

Unidade da Legacy Gym em São João da Boa Vista reúne fitness, saúde e serviços e integra plano de expansão da rede

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 18h40
Fachada noturna de um edifício moderno com o nome LEGACY iluminado. A construção bege tem detalhes em verde-escuro e iluminação amarela que destaca a textura e plantas baixas. Abaixo, um muro verde-escuro com uma entrada de estacionamento e janelas retangulares. Uma rua asfaltada com faixas brancas e luzes de chão completa a cena sob um céu azul-escuro com nuvens alaranjadas
Rede de academias Legacy Gym (Legacy Gym/Divulgação)
Continua após publicidade
Nova rede de academias investe R$ 7 milhões em complexo de saúde e serviços Priorizar nos meus resultados Google

O mercado de academias tem ampliado os formatos de negócio para além da oferta tradicional de musculação e aulas. Redes passaram a incorporar serviços de saúde, recuperação, alimentação e conveniência às unidades, em uma tentativa de aumentar a frequência dos clientes e diversificar as fontes de receita. É nesse movimento que a Legacy Gym pretende avançar com uma nova unidade no interior de São Paulo.

A companhia investirá 7 milhões de reais na Legacy Gym 360, em São João da Boa Vista. Com 3,7 mil metros quadrados, o espaço reunirá academia, centro médico, área de descanso, restaurantes, lojas e serviços como estética, podologia e pilates.

O centro médico será um dos componentes do modelo. O espaço terá consultórios disponíveis para locação por hora por médicos e outros profissionais de saúde, que poderão utilizar a estrutura para atender seus próprios pacientes. A proposta aproxima no mesmo endereço serviços relacionados a exercício físico, prevenção, acompanhamento médico e recuperação.

Continua após a publicidade

Na parte fitness, a unidade contará com sala de aulas coletivas, bike indoor, espaço kids, sala VIP e estacionamento coberto, além de equipamentos de musculação. O empreendimento foi concebido como uma operação que combina a atividade principal da academia com outros negócios instalados no mesmo espaço.

Siga
Continua após a publicidade

A Legacy Gym pretende levar a lógica de expansão para outras regiões do país. O plano da companhia prevê mais de 50 novas unidades, ampliando a presença da marca enquanto testa formatos que agregam serviços ao negócio tradicional de academias. Para a empresa, a unidade de São João da Boa Vista servirá como uma das referências para esse modelo de expansão, combinando o crescimento da rede com a oferta de serviços complementares dentro das próprias unidades.

Publicidade
TAGS:
Empresa
investimento
Negócios
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).