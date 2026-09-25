Nova rede de academias investe R$ 7 milhões em complexo de saúde e serviços

O mercado de academias tem ampliado os formatos de negócio para além da oferta tradicional de musculação e aulas. Redes passaram a incorporar serviços de saúde, recuperação, alimentação e conveniência às unidades, em uma tentativa de aumentar a frequência dos clientes e diversificar as fontes de receita. É nesse movimento que a Legacy Gym pretende avançar com uma nova unidade no interior de São Paulo.

A companhia investirá 7 milhões de reais na Legacy Gym 360, em São João da Boa Vista. Com 3,7 mil metros quadrados, o espaço reunirá academia, centro médico, área de descanso, restaurantes, lojas e serviços como estética, podologia e pilates.

O centro médico será um dos componentes do modelo. O espaço terá consultórios disponíveis para locação por hora por médicos e outros profissionais de saúde, que poderão utilizar a estrutura para atender seus próprios pacientes. A proposta aproxima no mesmo endereço serviços relacionados a exercício físico, prevenção, acompanhamento médico e recuperação.

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Na parte fitness, a unidade contará com sala de aulas coletivas, bike indoor, espaço kids, sala VIP e estacionamento coberto, além de equipamentos de musculação. O empreendimento foi concebido como uma operação que combina a atividade principal da academia com outros negócios instalados no mesmo espaço.

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A Legacy Gym pretende levar a lógica de expansão para outras regiões do país. O plano da companhia prevê mais de 50 novas unidades, ampliando a presença da marca enquanto testa formatos que agregam serviços ao negócio tradicional de academias. Para a empresa, a unidade de São João da Boa Vista servirá como uma das referências para esse modelo de expansão, combinando o crescimento da rede com a oferta de serviços complementares dentro das próprias unidades.