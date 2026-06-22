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Nova rede de academias investe R$ 5 milhões e planeja abrir 50 unidades no Brasil

My Legacy Gym estreia em São Paulo apostando em um modelo que combina fitness, wellness, tecnologia e serviços integrados de saúde

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h03
Fachada noturna de um edifício moderno com o letreiro Legacy iluminado em amarelo. A entrada possui uma rampa de acessibilidade e escadas, com um bicicletário à direita. Paredes laterais e canteiros são iluminados por luzes brancas que criam um efeito triangular. Ao fundo, um prédio alto e o céu escuro com tons alaranjados do pôr do sol. A rua em primeiro plano está molhada, refletindo as luzes
Academia My Legacy (My Legacy/Divulgação)
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O mercado fitness brasileiro deve ganhar um novo concorrente nos próximos meses. Com investimento inicial de 5 milhões de reais, a My Legacy Gym prepara a inauguração de sua primeira unidade em São Paulo e já traça planos ambiciosos de expansão, com a meta de alcançar 50 academias em operação nos próximos cinco anos.

A estreia da rede acontecerá na Vila Formosa, na zona leste da capital paulista. A proposta é atuar em um segmento que vem ganhando força no país: o das academias que oferecem uma experiência mais ampla de saúde e bem-estar, indo além da musculação tradicional.

O projeto é liderado pelo empresário Roger Ramos, executivo com experiência no setor fitness e em processos de expansão de grandes operações no Brasil. Segundo ele, a estratégia da marca é atender consumidores que buscam uma jornada mais completa de cuidados com a saúde, mas sem os preços normalmente associados ao mercado de luxo. “O mercado mudou. Hoje o aluno busca saúde, performance, longevidade e experiência. Existe uma demanda crescente por operações mais completas, mas ainda acessíveis. A Legacy nasce para ocupar exatamente esse espaço”, afirma Ramos.

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Além das áreas dedicadas à musculação e às aulas coletivas, a academia contará com serviços voltados ao conceito de wellness, incluindo espaços de recuperação física, atendimento em fisioterapia, acompanhamento nutricional e recursos tecnológicos integrados à experiência dos alunos.

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Outro diferencial da operação será o funcionamento 24 horas durante os dias úteis, acompanhando uma tendência cada vez mais presente entre academias que buscam atender diferentes perfis de rotina.

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O lançamento ocorre em um momento favorável para o setor. De acordo com a International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), o Brasil segue entre os maiores mercados fitness do mundo, impulsionado pelo aumento da procura por qualidade de vida, saúde preventiva e bem-estar.

Nesse cenário, cresce também o número de empresas que buscam se posicionar como centros integrados de saúde, oferecendo não apenas treinamento físico, mas serviços complementares voltados à performance, recuperação e longevidade.

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A primeira unidade da My Legacy Gym terá projeto arquitetônico assinado por Flávia Rucelle e servirá como modelo para a expansão da marca nos próximos anos.

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