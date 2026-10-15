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Nova potência vai superar o Japão e se tornar a 4ª maior economia do mundo em 2027

Com crescimento previsto de 7% neste ano, país asiático deve alcançar PIB de US$ 4,5 trilhões

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 12h50 | Atualizado em 15 out 2026, 12h52
Multidão de pessoas caminha por uma rua movimentada em Tóquio ao entardecer, com edifícios altos e luminosos de lojas e restaurantes ao fundo. As luzes dos carros e dos letreiros iluminam a cena, criando um ambiente urbano vibrante.
Pedestres caminham por rua comercial em Tóquio (Getty/Getty Images)
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Nova potência vai superar o Japão e se tornar a 4ª maior economia do mundo em 2027 Priorize VEJA no Google

A Índia deve ultrapassar o Japão e se tornar a quarta maior economia do mundo em 2027, segundo projeções divulgadas nesta quinta-feira, 15, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). O Produto Interno Bruto (PIB) indiano deve atingir US$ 4,5 trilhões no próximo ano, resultado de um crescimento econômico que contrasta com a estagnação japonesa. O Japão, atualmente na quarta posição, deve cair para o sexto lugar, atrás também do Reino Unido.

O ranking considera o PIB nominal, calculado em dólares, e tem os Estados Unidos na liderança, seguidos por China e Alemanha. A posição de cada país depende tanto do desempenho de sua economia quanto da cotação de sua moeda em relação ao dólar.

A Índia está entre as grandes economias que mais crescem. O FMI elevou para 7% sua previsão de expansão do país em 2026, apesar da alta dos preços internacionais da energia provocada pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Para o Japão, a estimativa é de crescimento de apenas 0,7%.

Índia resiste à alta do petróleo

A economia indiana chegou ao período de instabilidade internacional com crescimento elevado e reservas financeiras que ajudam a enfrentar o encarecimento das importações.

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Segundo Krishna Srinivasan, diretor do Departamento para Ásia e Pacífico do FMI, o país estava em condições favoráveis antes do início do choque nos preços da energia. A instituição também destacou a situação fiscal indiana como um fator de resistência às turbulências externas.

O desempenho reflete a expansão de uma economia com grande mercado interno. O aumento da atividade econômica tem permitido à Índia ganhar participação na produção mundial, mesmo diante das dificuldades provocadas pelos conflitos internacionais.

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A mudança no ranking, porém, não significa que a população indiana tenha alcançado o padrão de vida japonês. O PIB nominal mede o tamanho total da economia, sem considerar a distribuição da riqueza entre os habitantes. A Índia tem uma população muito maior que a do Japão, o que contribui para a dimensão de sua produção.

Japão enfrenta baixo crescimento e inflação

A economia japonesa segue uma trajetória diferente. O país enfrenta há décadas os efeitos do envelhecimento populacional, que reduz a força de trabalho e dificulta a expansão da atividade econômica.

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A situação se agravou com a alta do petróleo e do gás. Dependente de importações de energia, o Japão passou a pagar mais caro pelos combustíveis em meio à guerra no Oriente Médio.

A desvalorização do iene também elevou o custo dos produtos comprados do exterior. Durante o verão, a moeda japonesa atingiu seu menor nível em 40 anos frente ao dólar, aumentando a pressão sobre os preços internos.

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O encarecimento das importações ocorre depois de uma longa fase de inflação baixa ou negativa. Desde 2022, os preços ao consumidor passaram a subir de forma persistente, levando o Banco do Japão a elevar os juros aos níveis mais altos em três décadas.

O aumento das taxas busca conter a inflação, mas também encarece o crédito e pode dificultar a recuperação econômica.

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Investimentos em inteligência artificial não compensam dificuldades

O avanço dos investimentos em inteligência artificial tem beneficiado empresas japonesas, mas seus efeitos sobre a economia são menores do que os observados em outros países da região, segundo o FMI.

O setor de tecnologia também enfrenta maior cautela dos investidores diante das dúvidas sobre a rentabilidade dos projetos de inteligência artificial. Nesta quinta-feira, o índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, recuou quase 5%, pressionado pela queda das ações de empresas do setor.

As projeções do FMI mostram que a Índia deve continuar ganhando espaço entre as maiores economias, enquanto o Japão enfrenta dificuldades para recuperar o crescimento. A mudança de posição prevista para 2027 reflete essa diferença de ritmo, embora o resultado final também dependa das oscilações cambiais.

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