Nova pesquisa traz efeito do Auxílio turbinado, tão esperado por Bolsonaro

A disputa pelo voto do eleitor mais pobre têm feito com que o tema Auxílio Brasil esteja presente em dez entre dez discursos de campanha dos candidatos na corrida ao Planalto. E para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que articulou junto ao Congresso dribles no teto de gastos e na lei eleitoral para conseguir aumentar o benefício assistencial de 400 para 600 reais às vésperas das eleições, os dividendos eleitorais aparentemente estão chegando. Segundo pesquisa realizada pelo BTG Pactual/ Instituto FSB Pesquisas, o presidente avançou sete pontos porcentuais na última semana, e chegou ao maior patamar de intenções de voto entre este grupo em seis meses.

Bolsonaro tem 31% das intenções de voto entre os beneficiários do Auxílio Brasil, programa que sucedeu o Bolsa Família criado no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No levantamento anterior, ele tinha 24%. A diferença entre os dois levantamentos é que o pagamento da parcela turbinada, com os 600 reais, avançou. Nesta segunda-feira, 22, o último lote dos beneficiários recebe o dinheiro. Lula segue à frente nas intenções de voto destes eleitores (52%), desidratando dos 61% da semana passada e bem longe do pico de 73%, registrado em junho deste ano. Segundo o histórico da pesquisa, realizada desde março, é a primeira vez que Bolsonaro ultrapassa 30% das intenções neste grupo de eleitores.

“Há fortes indícios de que a primeira parcela de 600 reais do Auxílio Brasil começou a trazer dividendos eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro. Nas próximas pesquisas, teremos que acompanhar para ter certeza se estamos diante de uma nova tendência ou se o efeito é limitado. Até o 1º turno, será paga apenas mais uma parcela”, analisa Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.

Além de crescer entre o eleitor beneficiário do programa para os vulneráveis, Bolsonaro também avançou na intenção de voto geral. Segundo levantamento, Lula se mantém em primeiro, com 45%, enquanto Bolsosonaro subiu dois pontos, de 34% para 36%.

A pesquisa BTG/Instituo FSB foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto. Foram entrevistados, por telefone, 2.000 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com margem de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-00244/2022.