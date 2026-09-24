Nova pesquisa testa disputa Lula x Flávio Bolsonaro no maior colégio eleitoral do Nordeste

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A nova pesquisa AtlasIntel para as eleições na Bahia, encomendada pelo jornal A Tarde, medirá as intenções de voto para presidente, governador e senador na reta final da campanha. O levantamento incluirá simulações de segundo turno, avaliação de gestões e os principais problemas da Bahia. A divulgação está prevista para 30 de setembro.

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A nova pesquisa AtlasIntel sobre as eleições na Bahia vai medir as intenções de voto para presidente, governador e senador na reta final da campanha. Registrado nesta quinta-feira, 24, o levantamento encomendado pelo jornal A Tarde tem divulgação prevista para 30 de setembro.

Na corrida presidencial, os eleitores poderão escolher entre os candidatos apresentados no questionário, além das opções de voto branco ou nulo e “não sei”. A pesquisa também testará cinco confrontos de segundo turno: Lula contra Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury.

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O que a pesquisa vai mostrar sobre a eleição na Bahia?

Além da disputa pela Presidência, o levantamento perguntará em quem os eleitores pretendem votar para governador. O questionário inclui uma simulação de segundo turno entre o atual governador, Jerônimo Rodrigues, e ACM Neto.

Para o Senado, os entrevistados indicarão separadamente o primeiro e o segundo voto. O formulário esclarece que não será possível escolher o mesmo candidato duas vezes. Entre os nomes apresentados estão Angelo Coronel, Jaques Wagner, João Roma e Rui Costa.

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Como os eleitores avaliarão Jerônimo Rodrigues e ACM Neto?

A pesquisa irá além das intenções de voto para governador. Os entrevistados responderão se Jerônimo merece ser reeleito e dirão em qual dos dois, Jerônimo ou ACM Neto, confiam mais para administrar dez áreas de governo.

A comparação inclui saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, geração de empregos, combate à corrupção, infraestrutura e controle de gastos. O questionário também pede que os eleitores apontem até três dos principais problemas enfrentados pela Bahia, entre opções como acesso à saúde, qualidade da educação, criminalidade e desemprego.

Que outras opiniões serão medidas?

Os entrevistados avaliarão o desempenho do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues e do prefeito de sua cidade. Também serão perguntados se consideram que o Brasil e a Bahia seguem um bom ou mau caminho.

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O questionário inclui perguntas sobre a imagem de lideranças políticas e sobre os nomes em que cada eleitor não votaria de jeito nenhum. Há ainda uma pergunta sobre posicionamento ideológico, com alternativas que distinguem, por exemplo, direita bolsonarista e não bolsonarista, esquerda lulista e não lulista e centro.

Quando saem os resultados?

A AtlasIntel prevê ouvir 2.000 eleitores entre 24 e 29 de setembro, por meio de um questionário pela internet. Segundo o registro, a amostra será ponderada para representar características do eleitorado baiano, como sexo, idade, escolaridade e renda.

A divulgação está prevista para 30 de setembro. A pesquisa informa margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança estimado em 95%. Contratado pelo jornal A Tarde por R$ 75 mil, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00633/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.