Nova pesquisa aponta unanimidade para eleitor — e não é Lula ou Bolsonaro

Faltam seis meses para as eleições e uma variante continua a tirar o sono do presidente Jair Bolsonaro, além do poder de compra da população: a inflação. Segundo levantamento feito pelo BTG Pactual e a FSB pesquisas, a percepção do eleitor com a alta dos preços beira a unanimidade, 85% afirmam que os preços “aumentaram muito” nos últimos três meses, enquanto outros 10% afirmaram que eles “aumentaram um pouco”, totalizando 95% dos entrevistados. A perspectiva mais à frente também é preocupante: sete em cada dez eleitores acreditam que os preços continuarão subindo nos próximos meses.

O recorte que pode deixar Bolsonaro ainda mais preocupado é a percepção do eleitor em relação ao desempenho do seu governo para enfrentar a crise, com 77% dos entrevistados classificando as medidas como de pouca eficiência. “A escalada da inflação, mas principalmente a expectativa da maioria do eleitorado de que os preços continuarão subindo nos próximos três meses tem sido um limitador para os planos de reeleição de Bolsonaro”, afirma Marcelo Tokarski, sócio-diretor do instituto FSB Pesquisa.

Com a inflação acumulada em 2021, o ano tem a alta dos preços dos combustíveis como principal vilão da inflação (o que inclusive motiva o troca-troca promovido por Bolsonaro nos mandatários da Petrobras e até mesmo no Ministério de Minas e Energia). Fatores como o clima e a alta das commodities além do petróleo no mercado internacional também pressionam os preços. A prévia da inflação de maio, por exemplo, trouxe o índice acumulado em 12,2%, acima do dobro do limite da meta para este ano, de 5%.

A pesquisa BTG/FSB ouviu 2.000 eleitores entre os dias 27 e 29 de março por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

