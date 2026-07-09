Nova IA promete fazer o seu trabalho e inaugura uma nova era nos escritórios

Até agora, o ChatGPT era aquele colega que dava boas ideias, revisava um texto ou ajudava a organizar informações. A OpenAI quer que ele mude de função. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 9, o ChatGPT Work, uma versão do sistema desenvolvida para executar tarefas profissionais do começo ao fim.

Em vez de pedir ajuda para fazer uma apresentação ou analisar uma planilha, o usuário delega a tarefa inteira. A ferramenta pode reunir dados, consultar documentos, navegar por diferentes fontes de informação, organizar conteúdos e entregar o trabalho praticamente pronto.

Na prática, a proposta representa uma mudança importante na forma como as pessoas devem interagir com a inteligência artificial. Até agora, a relação era baseada em perguntas e respostas: o usuário fazia uma solicitação, recebia uma resposta e decidia o próximo passo. Com o ChatGPT Work, a lógica é diferente. Em vez de executar pequenas tarefas isoladas, a IA passa a receber um objetivo e se encarrega de percorrer todas as etapas necessárias para alcançá-lo.

É um avanço importante na corrida da inteligência artificial. Até pouco tempo atrás, os chatbots funcionavam como assistentes que respondiam perguntas. Agora, a ambição é transformar a IA em alguém capaz de assumir parte da rotina de um escritório.

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A OpenAI afirma que o ChatGPT Work consegue produzir apresentações, relatórios, planilhas, análises e até pequenos aplicativos a partir de comandos em linguagem natural. O sistema também pode acessar diferentes serviços autorizados pelo usuário e permanecer trabalhando durante horas em uma mesma atividade, sem depender de intervenção constante.

Imagine, por exemplo, um profissional que precise preparar uma reunião para a diretoria. Em vez de abrir dezenas de arquivos, pesquisar informações, montar gráficos e organizar uma apresentação, bastaria pedir ao ChatGPT Work que fizesse esse trabalho. O sistema poderia localizar documentos relevantes, consolidar os dados, elaborar uma análise e entregar uma apresentação pronta para revisão.

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O mesmo vale para tarefas como comparar contratos, resumir centenas de páginas de documentos, organizar pesquisas de mercado, produzir relatórios financeiros ou elaborar propostas comerciais.