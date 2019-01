Nova função do WhatsApp permite criar mensagem em fundo colorido

A possibilidade de criar uma mensagem em cima de um fundo colorido já é muito usada por usuários do Facebook. A função estará disponível para usuários do WhatApp, que poderão utilizar o recurso nas mensagens postadas no Status – uma espécie de Stories do Instagram.

A ideia é que dessa forma o usuário não precise se preocupar com a ilustração da mensagem. Para que a mensagem fique chamativa, basta escolher um plano de fundo, a fonte da mensagem e incluir links.

A função passa a ser liberada a partir de nova atualização do aplicativo, já disponível para Android e iOS.

Outra novidade é que os usuários agora podem visualizar atualizações de Status no WhatsApp para a web.

O WhatsApp Status tem 250 milhões de usuários diários no mundo todo hoje, segundo a empresa.