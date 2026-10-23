Nova dona da Ri Happy corre para garantir estoques de Natal em meio a dívida de R$ 827 milhões
BluSun precisa assegurar recursos para abastecer as lojas na temporada mais importante do ano para a rede de brinquedos
Recém-chegada ao controle da Ri Happy, a empresa de investimentos BluSun já tem uma urgência: garantir recursos para abastecer os pontos de venda no Natal. A rede de lojas de brinquedos pediu recuperação extrajudicial para renegociar 827 milhões de reais em dívidas. Um aporte da nova controladora pode dar fôlego à compra de estoques e preservar as vendas na temporada mais importante do ano para a varejista.