Nova CPMF não tributará só operações digitais, diz assessora de Guedes

O tributo sobre pagamentos desenhado pelo Ministério da Economia nos moldes da antiga CPMF não deve alcançar apenas operações digitais, como defende o ministro Paulo Guedes em sua cruzada para tentar deixar a nova base de arrecadação do governo — que ainda não teve o projeto enviado ao Congresso — mais palatável. Segundo a assessora especial do Ministro da Economia, Vanessa Canado, a ideia é que a tributação tenha base ampla e que capture todas as transações da economia.

“A contribuição sobre pagamentos, ela ganha uma nova conotação em relação à nova CPMF por conta da digitalização da economia. Quando torna a economia mais incorpórea, a forma de rastrear é mais fácil por meio do fluxo de pagamentos. Essa é a ideia que está na cabeça do ministro. A legislação está sendo desenhada pra refletir esse novo mundo digital rastreável através das transações financeiras”, disse Canado em live dos jornais Valor Econômico e O Globo nesta quarta-feira, 26. “A legislação está sendo desenhada para refletir esse novo mundo digital rastreável através das transações financeiras. Agora, para ser um tributo de base ampla, obviamente ele não captura só as transações digitais, da economia digital, tem que capturar todas as transações da economia”, completou.