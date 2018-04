Nota Fiscal Paulista sorteia moradora da capital com um milhão de reais

Uma moradora do bairro Vila Nivi, zona norte da capital paulista, foi premiada com o prêmio principal da Nota Fiscal Paulista, no valor de um milhão de reais. A consumidora de 39 anos participou com 24 bilhetes eletrônicos. Os quatros prêmios de 500 mil reais saíram para participantes das cidades de Caieiras, Ituverava, Santo André e Santos.

Ao todo, foram distribuídos outros 600 prêmios em um total de 5,7 milhões de reais. Concorreram os cadastrados que efetuaram compras em dezembro e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal.

No sorteio de entidades assistenciais cadastradas, cinco receberam 100 mil reais cada uma e outras 50 foram contempladas com prêmios de 10 mil reais.

Para verificar se o seu CPF ou CNPJ foi sorteado, basta entrar no site do programa e acessar o sistema com o CPF e a senha cadastrada.

Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir o procedimento, que vale para todas as extrações. Cada 100 reais em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.