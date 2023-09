Nos EUA, Haddad fala sobre reforma administrativa e economia verde

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, salientou a importância da discussão sobre a reforma administrativa no Brasil e afirmou que país tem oportunidade de criar condições para atrair investimentos para impulsionar a economia verde do país. As declarações foram dadas durante sua estadia em Nova York, onde acompanha o presidente Lula em sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Haddad abordou questões referentes à reforma administrativa, como a necessidade de revisar os processos seletivos dos concursos públicos, ressaltando a importância do estágio probatório, período de avaliação de 36 meses do servidor, como uma ferramenta subutilizada. Embora não tenha entrado em detalhes sobre o fim da estabilidade em certos cargos, argumentou que uma seleção eficiente e um estágio probatório rigoroso, aliados a uma progressão de carreira baseada no desempenho, são os principais ingredientes para um serviço público de qualidade.

Quando questionado sobre as metas fiscais, especialmente o compromisso de zerar o déficit no próximo ano, Haddad demonstrou otimismo. Segundo ele, o arcabouço fiscal atual do país garante a obtenção de um superávit primário em breve. “Nós temos condição de fazer acontecer mais rápido do que as pessoas imaginam”, afirmou.

Enquanto participa da agenda em Nova York, Haddad também irá acompanhar Lula em um jantar promovido pela Fiesp com empresários e fundos de investimento. A pauta ecológica está no centro das atenções do ministro. Ele vê na transformação ecológica uma oportunidade para a reindustrialização do Brasil, embora admita que o país não tem condições de criar um programa de subsídios como o implementado nos Estados Unidos. Vale destacar a reunião prevista entre Lula e o presidente americano, Joe Biden, que fez da transição para uma economia verde uma das principais bandeiras de seu governo. Contudo, a gestão de Joe Biden enfrenta críticas relacionadas à inflação, que, segundo a oposição, foi impactada pelo programa de incentivos à economia verde.

