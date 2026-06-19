Nordeste bate recorde histórico de passageiros e consolida liderança no turismo brasileiro

O Nordeste vive um dos momentos mais fortes de sua história no turismo. Dados da plataforma Vai de Promo, cruzados com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Ministério dos Portos e Aeroportos, mostram que a região registrou recorde de movimentação aérea no primeiro trimestre de 2026, consolidando-se como principal polo de lazer, férias e grandes eventos do país.

Entre janeiro e abril, os aeroportos nordestinos receberam 7,43 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais, um crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado representa o melhor desempenho da série histórica da Anac desde 2000.

O levantamento também identificou uma mudança importante no comportamento dos viajantes. Embora as pesquisas por voos para a região tenham caído 42,5% entre fevereiro e março, o volume efetivo de passageiros continuou crescendo. Segundo a análise, os consumidores passaram a antecipar a compra das passagens para garantir preços mais baixos diante da volatilidade tarifária, especialmente para viagens de férias. “O brasileiro está aprendendo que antecipar a passagem significa pagar menos e ter mais opções de destinos”, afirma Paulo Zamboni, CEO da Vai de Promo. Para ele, a mudança reflete um consumidor mais atento ao planejamento financeiro das viagens.

Continua após a publicidade

Outro destaque foi o crescimento do turismo internacional. Segundo dados da Embratur e da Polícia Federal compilados pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, o Nordeste recebeu 245,2 mil turistas estrangeiros por via aérea entre janeiro e abril, um salto de 51,3% na comparação com o mesmo período de 2025.

Continua após a publicidade

Recife se consolidou como o principal hub internacional da região e já responde por 8,8% de todos os voos entre Brasil e Portugal. A capital pernambucana liderou a movimentação aérea regional, com 1,65 milhão de passageiros no trimestre, seguida por Salvador, com 1,35 milhão, e Fortaleza, com 935 mil.

Continua após a publicidade

Além dos grandes centros, o estudo mostra que destinos considerados secundários vêm ganhando relevância. João Pessoa movimentou 331 mil passageiros no período, enquanto Natal registrou 441,2 mil embarques e desembarques. Maceió, Porto Seguro e Teresina também apresentaram crescimento, refletindo uma tendência de interiorização do turismo e maior distribuição da demanda entre diferentes cidades da região.