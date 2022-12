No primeiro Copom pós-eleição, mercado espera recado do BC a Lula

Nesta quarta-feira, 7, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgará sua primeira decisão de política monetária após a eleição do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa do mercado se dá principalmente sobre o comunicado do Banco Central e os sinais que ele dará sobre a Selic em 2023 depois que se iniciou a tramitação da PEC de Transição, que pleiteia um aumento de cerca de 170 bilhões de reais no orçamento de 2023.

O tamanho da dívida pública do país em relação ao PIB nos próximos anos é fundamental para o patamar da Selic e desde que se iniciou a discussão sobre a PEC, os juros futuros dispararam. Definidos pelo mercado, eles são um bom norte sobre os rumos da Selic e mostram o quanto o mercado está cobrando para investir nos títulos públicos brasileiros. Depois do dia 9 de novembro, quando se tornou pública a informação de que a PEC iria propor tirar todo o valor do Bolsa Família do teto de gastos, o juros DI para 2025 dispararam, mas depois arrefeceram e até terça-feira, 6, acumulam alta de 8,4% no período, em 13,075%.

O Credit Suisse, por exemplo, que tem à frente a economista-chefe Solange Srour, projetava o início da diminuição da Selic no final do terceiro trimestre de 2023, porém com os gastos extra-teto mudou a previsão para o início do terceiro trimestre de 2024. Se o risco fiscal piorar e a relação da dívida com o PIB se tornar insustentável, prevê ainda que o Banco Central tenha de voltar a subir os juros.

“Quanto mais o governo for nessa linha de caminhar numa irresponsabilidade fiscal, mais vai crescer a possibilidade do Banco Central primeiro não conseguir reduzir juros e segundo até precisar eventualmente aumentar os juros novamente”, concorda Silvio Campos Neto, sócio da Tendências. “A defesa de um modelo econômico baseado em gasto público traz a percepção de que o risco tende a ser ainda mais frouxo do que se imaginava e tudo isso coloca mais pressão sobre o Banco Central”, diz ele.

A PEC da Transição foi aprovada em votação simbólica pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado na terça-feira, 6, e o montante fora do teto de gastos foi reduzido de 175 bilhões de reais para 145 bilhões de reais. Além isso, houve alteração do prazo de quatro anos para dois anos em relação à proposta original do governo. Os senadores também mudaram de um ano para sete meses o prazo que o novo governo terá para enviar uma proposta de “novo regime fiscal”. O texto segue para votação no plenário nesta quarta-feira, 7, onde precisa ser aprovado em dois turnos pelos senadores com pelo menos 49 votos favoráveis.

Além da flexibilização do teto, os rumos da Selic dependerão do andamento de reformas no próximo governo, como a reforma tributária. Na terça-feira, 6, Fernando Haddad, um dos nomes mais cotados para assumir o Ministério da Fazenda, afirmou a jornalistas que a reforma tributária será prioridade do novo governo, bem como um novo arcabouço fiscal que substitua o teto de gastos. Porém Haddad defendeu que os gastos extra teto sejam autorizados pela PEC por mais de um ano, de maneira que no ano que vem se possa dedicar energia para a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal.