No mês da Black Friday, assinatura de VEJA tem até 69% de desconto

Até o final de novembro, os leitores poderão assinar VEJA com descontos que vão de 60% a 69%, em três opções de pacote. Por 9,55 reais mensais, o acesso é ilimitado a todo o site — o que inclui, além da cobertura completa, notas de bastidores do Radar, página comandada pelo redator-chefe Mauricio Lima, além das colunas de Ricardo Noblat, Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Vilma Gryzinski, Isabela Boscov, Sérgio Praça, entre outros.

A mesma modalidade de assinatura ainda dá acesso a todas as reportagens da edição semanal da revista e ao Acervo VEJA, com o conteúdo completo de cada uma das edições publicadas desde 1968. O assinante ainda pode assistir à programação de TVeja e resolver diariamente as nossas palavras cruzadas nos níveis fácil, médio e difícil, simples de fazer no celular ou no computador.

Os colunistas Dora Kramer e Ricardo Noblat e a redatora-chefe de VEJA Thaís Oyama durante transmissão de TVeja nas eleições de 2018 – 07/10/2018

Outra opção de assinatura adiciona ao pacote a versão digital da revista, que pode ser folheada em tablets e smartphones (12 parcelas de 46,80 reais, por um ano de assinatura e mais seis meses grátis). Já a versão que inclui o recebimento semanal da revista impressa sai por 12 parcelas de 72,54 reais, por um ano e mais seis meses grátis.

VEJA também disponibiliza as principais matérias, notas de bastidores e análises por meio de seu serviço gratuito de newsletters. Quem se interessa por política, também pode receber as notícias mais urgentes diretamente pelo WhatsApp — é só salvar o número (11) 99829-3615 em sua lista de contatos do celular e enviar uma mensagem com seu nome. Se mudar de ideia, não tem problema: basta mandar a palavra “cancelamento” para o mesmo número.

1972, 1981, 1993: Uma reportagem especial e duas capas dedicadas à fome; Acervo VEJA dá acesso ao conteúdo completo de 50 anos de revista, com possibilidade de filtrar reportagens usando palavras-chaves

Numa época de fake news, o interesse pelo jornalismo sério e de qualidade cresce ano a ano. Em outubro, com a cobertura das eleições, o site de VEJA bateu o seu recorde de audiência. Foram 55,75 milhões de usuários únicos no período, de acordo com a medição do Google Analytics. O recorde anterior, de setembro deste ano, era de 35 milhões de usuários únicos, que superava a maior marca até então, de abril (30,2 milhões).